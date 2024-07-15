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Защита Навальной обжаловала заочный арест по делу об экстремистском сообществе

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Фото: TASS/Gian Ehrenzeller
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Защита Юлии Навальной (внесена в перечень экстремистов и террористов) обжаловала заочный арест по делу об участии в экстремистском сообществе. Об этом стало известно 15 июля из карточки дела на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее, 9 июля, стало известно, что Басманный районный суд столицы заочно арестовал Навальную. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»). Она скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск.

В мае Навальная выступала на YouTube с дискредитирующими образ армии России высказываниями, подпадающими под ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ и/или войска национальной гвардии РФ»).

Кроме того, она призывала другие страны оказывать поддержку людям в России, которые готовы бороться против действующей в России власти, что является нарушением ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранными государством, международной либо иностранной организацией»).

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