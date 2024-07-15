Реклама
Прямой эфир
Мир
Орбан направил лидерам стран ЕС предложения по урегулированию на Украине
Происшествия
Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении еще пяти БПЛА над Брянской областью
Туризм
Число турпоездок россиян в Таиланд и Китай в июне выросло более чем на 80%
Общество
Пожар около Дюрсо повредил почти 40 зданий баз отдыха
Мир
Подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа состоял в стрелковом клубе
Мир
Профессор из США назвал обещания о членстве в НАТО смертным приговором Украине
Экономика
Аналитик назвал позитивным шагом смягчение требований к продаже валютной выручки
Общество
Запорожская область вступила в национальный проект «Производительность труда»
Армия
ВС России сбили украинский МиГ-29 и 36 беспиотников за сутки
Мир
Премьер Эстонии Кая Каллас подала в отставку
Авто
В России предложили ввести «пошаговую» индексацию утильсбора на автомобили
Мир
Президент Грузии Зурабишвили обжалует закон об иноагентах в конституционном суде
Общество
Движение транспорта ограничили в сторону Дюрсо под Новороссийском из-за пожара
Общество
Вильфанд спрогнозировал жару до +42 на юге России в ближайшие дни
Мир
Маск заявил о провале Секретной службы США из-за покушения на Трампа
Спорт
Месси завоевал 45-й трофей в карьере и обновил мировой рекорд
Общество
В Омске арестовали пособника террористической организации
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Крыму на неделю с 15 по 21 июля

Симферополь, Севастополь, Ялта: погода на неделю с 15 по 21 июля
0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На этой неделе с 15 по 21 июля на курортах Крыма, в Симферополе, Ялте и Севастополе, ожидается погода с температурой до +36 градусов, без осадков. Об этом «Известиям» 25 июля рассказали в пресс-службе «Яндекс Погоды».

Симферополь

Погода в Симферополе на понедельник, 15 июля: температура воздуха днем — +32…+33 градуса, ночью — +24…+25.

Погода в Симферополе на вторник, 16 июля: днем — +34…+35, ночью — +24…+26.

Погода в Симферополе на среду, 17 июля: днем — +35, ночью — +24…+26.

Погода в Симферополе на четверг, 18 июля: днем — +34…+36, ночью — +24…+26.

Погода в Симферополе на пятницу, 19 июля: днем — +33…+34, ночью — +22…+25.

Погода в Симферополе на субботу, 20 июля: днем — +33…+35, ночью — +22…+24.

Погода в Симферополе на воскресенье, 21 июля: днем — +33…+34, ночью — +21…+24.

Севастополь

Погода в Севастополе на понедельник, 15 июля: температура воздуха днем — +33…+34 градуса, ночью — +26.

Погода в Севастополе на вторник, 16 июля: днем — +34, ночью — +26…+27.

Погода в Севастополе на среду, 17 июля: днем — +34, ночью — +26…+27.

Погода в Севастополе на четверг, 18 июля: днем — +34, ночью — +26…+27.

Погода в Севастополе на пятницу, 19 июля: днем — +32, ночью — +25…+26.

Погода в Севастополе на субботу, 20 июля: днем — +31, ночью — +24…+25.

Погода в Севастополе на воскресенье, 21 июля: днем — +31, ночью — +24…+26.

Средняя температура воды за неделю в Севастополе с 15 по 21 июля — +28.

Ялта

Погода в Ялте на понедельник, 15 июля: температура воздуха днем — +32, ночью — +28.

Погода в Ялте на вторник, 16 июля: днем — +32…+33, ночью — +28.

Погода в Ялте на среду, 17 июля: днем — +32…+33, ночью — +28.

Погода в Ялте на четверг, 18 июля: днем — +32…+33, ночью — +28…+29.

Погода в Ялте на пятницу, 19 июля: днем — +31…+32, ночью — +26…+27.

Погода в Ялте на субботу, 20 июля: днем — +30…+31, ночью — +25…+26.

Погода в Ялте на воскресенье, 21 июля: днем — +30…+31, ночью — +24…+26.

Средняя температура воды за неделю в Ялте с 15 по 21 июля — +28.

Тепловой радар: где в России ожидается самая сильная жара
Высокие температуры задержатся до конца июля, полагают синоптики

25 июня эксперты «Туту» назвали «Известиям» десять самых загадочных и интересных пещер России. Среди них — Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае, пещера Сквозная в Республике Адыгея и искусственные пещеры парка «Рускеала» в Республике Карелия.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024