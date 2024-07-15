Синоптики рассказали о погоде в Крыму на неделю с 15 по 21 июля
На этой неделе с 15 по 21 июля на курортах Крыма, в Симферополе, Ялте и Севастополе, ожидается погода с температурой до +36 градусов, без осадков. Об этом «Известиям» 25 июля рассказали в пресс-службе «Яндекс Погоды».
Симферополь
Погода в Симферополе на понедельник, 15 июля: температура воздуха днем — +32…+33 градуса, ночью — +24…+25.
Погода в Симферополе на вторник, 16 июля: днем — +34…+35, ночью — +24…+26.
Погода в Симферополе на среду, 17 июля: днем — +35, ночью — +24…+26.
Погода в Симферополе на четверг, 18 июля: днем — +34…+36, ночью — +24…+26.
Погода в Симферополе на пятницу, 19 июля: днем — +33…+34, ночью — +22…+25.
Погода в Симферополе на субботу, 20 июля: днем — +33…+35, ночью — +22…+24.
Погода в Симферополе на воскресенье, 21 июля: днем — +33…+34, ночью — +21…+24.
Севастополь
Погода в Севастополе на понедельник, 15 июля: температура воздуха днем — +33…+34 градуса, ночью — +26.
Погода в Севастополе на вторник, 16 июля: днем — +34, ночью — +26…+27.
Погода в Севастополе на среду, 17 июля: днем — +34, ночью — +26…+27.
Погода в Севастополе на четверг, 18 июля: днем — +34, ночью — +26…+27.
Погода в Севастополе на пятницу, 19 июля: днем — +32, ночью — +25…+26.
Погода в Севастополе на субботу, 20 июля: днем — +31, ночью — +24…+25.
Погода в Севастополе на воскресенье, 21 июля: днем — +31, ночью — +24…+26.
Средняя температура воды за неделю в Севастополе с 15 по 21 июля — +28.
Ялта
Погода в Ялте на понедельник, 15 июля: температура воздуха днем — +32, ночью — +28.
Погода в Ялте на вторник, 16 июля: днем — +32…+33, ночью — +28.
Погода в Ялте на среду, 17 июля: днем — +32…+33, ночью — +28.
Погода в Ялте на четверг, 18 июля: днем — +32…+33, ночью — +28…+29.
Погода в Ялте на пятницу, 19 июля: днем — +31…+32, ночью — +26…+27.
Погода в Ялте на субботу, 20 июля: днем — +30…+31, ночью — +25…+26.
Погода в Ялте на воскресенье, 21 июля: днем — +30…+31, ночью — +24…+26.
Средняя температура воды за неделю в Ялте с 15 по 21 июля — +28.
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