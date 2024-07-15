ФАДН разработало новый адаптационный курс для мигрантов в РФ

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало новый адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии, приезжающих в Россию. В нем приезжающих из других стран, в частности, призовут не свистеть местным женщинам и мужчинам, а также не шептаться о прохожих на своем родном языке, сообщает 15 июля газета «Коммерсант».

Отмечается, что в ходе лекционного занятия, которое рассчитано на 70 минут, иностранцам разъяснят правила въезда и пребывания на территории России, заключения трудового договора и нормы поведения в стране. Так, на лекции будет объяснено, что женщины в России традиционно носят яркую открытую одежду, что «соответствует норме, а не готовности к знакомствам».

«Нельзя физически прикасаться к незнакомым женщинам и мужчинам (дотрагиваться, щипать, обнимать, хватать за руки или за одежду). Такие действия могут быть расценены как домогательство. <…> Не следует издавать звуки, свистеть, цыкать, пытаясь привлечь внимание понравившейся женщины или мужчины», — цитирует издание материал курса.

Отдельно будет подчеркиваться важность изучения и знания русского языка. Кроме того, в ходе лекции расскажут о неприемлемости совершения жертвоприношений животных.

Ранее, 8 июня, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Известиям» заявила, Россия никогда не будет закрытой для иностранной рабочей силы страной, поскольку это тупиковый путь. Она отметила, что абсолютное большинство трудовых мигрантов ведут себя достойно и ценят возможность работать здесь, поскольку могут оказывать финансовую помощь своим семьям. Она отметила, что недоработки в миграционной политике приводят к злоупотреблению и недобросовестному поведению, которое вызывает градус эмоций в обществе, однако на эмоциях эту тему решать категорически нельзя.

До этого, 28 июня, стало известно, что в Госдуму внесут законопроект, согласно которому детей иностранцев будут проверять на знание русского языка перед приемом в школы. Если проект будет принят, то изменения внесут в федеральный закон «Об образовании». В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что для получения образования в школе ученику необходимо владеть русским языком, уметь на нем свободно общаться и усваивать образовательную программу.