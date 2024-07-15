В Турции пожаловались на превращение экспорта в Россию в кошмар из-за санкций

Экспорт в Россию стал для турецких бизнесменов кошмаром из-за санкций Запада, заявил 15 июля турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

«К сожалению, санкции оказывают негативное влияние не только на Россию, но и на Турцию. Экспорт в Россию превращается в кошмар почти во всех других отраслях, кроме продовольственной», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам Эрчина, торгующие с российской стороной турецкие предприниматели сталкиваются со множеством проблем вроде замораживания банковских счетов и угроз западных чиновников, поэтому экспорт в РФ сокращается.

В результате такой ситуации от эмбарго против России пострадали почти все сектора, кроме экспорта овощей и фруктов, указал журналист. Также он отметил, что «практически обнулен» сектор торговли кожей и изделиями из нее.

Ранее, 11 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании вести диалог с российским коллегой Владимиром Путиным, несмотря на определенные разногласия. По его словам, при ведении политики Анкара не ссылается на предрассудки и готова вникать в конкретные пути решения проблем.

До этого, 4 июля, Путин заявил по итогам переговоров с Эрдоганом на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что турецкие партнеры зафиксировали некоторое сокращение объемов торговли между Москвой и Анкарой, но это связано со стоимостными характеристиками, а не ограничениями со стороны. Вице-премьер РФ Александр Новак уточнил, что за первое полугодие 2024 года товарооборот России и Турции снизился лишь на 1%, до $28 млрд.