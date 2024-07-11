Эрдоган заявил о переговорах с Путиным по принципу разумности
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании вести диалог с главой государства РФ Владимиром Путиным, несмотря на все имеющиеся разногласия. Об этом он сообщил 11 июля в интервью Newsweek.
«Естественно, мы не во всем согласны с господином Путиным. Однако мы способны обсуждать вопросы между собой и вникать в конкретные пути их решения», — сообщил Эрдоган.
Турецкий лидер отметил, что Анкара не ссылается на предрассудки при ведении политики. Государство «подходит к проблемам с точки зрения разумности и решений», добавили в «Газете.ru».
Эрдоган также сообщил, что нынешнее отношение ряда западных стран к России крайне негативное. Однако он подчеркнул, что Турция не планирует вставать на чью-либо сторону конфликта на Украине.
Ранее, 4 июля, президент РФ Владимир Путин по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане после переговоров с Эрдоганом заявил, что политическая воля турецкого лидера способствует развитию российско-турецких отношений. Кроме того, Путин отметил не только стремление турецкого лидера к укреплению связей с Москвой, но и качественные технические расчеты между Турцией и Россией. Они способствуют поддержанию дружественных отношений между двумя странами, отметил российский лидер.
3 июля Путин пообещал Эрдогану посетить Турцию. Во время встречи с российским президентом в Астане турецкий лидер заявил, что ждет Путина в стране уже в «самое кратчайшее время». В свою очередь, Путин сообщил, что принял его приглашение.
В ходе продлившихся около часа переговоров президент РФ заявил, что отношения России и Турции развиваются поступательно. Кроме того, рассуждая об АЭС «Аккую», лидер Турции подчеркнул, что первоочередной целью является скорее ввести ее в эксплуатацию. Также Путин и Эрдоган затронули тему туризма. По словам главы Турции, этому вопросу придается очень большое значение.