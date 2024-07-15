В Ростове-на-Дону артист цирка умер после падения с высоты

Акробат Цирка Демидовых умер после падения во время исполнения трюка во время выступления в Ростове-на-Дону. Как сообщает 15 июля портал «161.ru», воздушный акробат сорвался с высоты, выполняя трюк на канате, по которому он ехал на велосипеде.

Трагедия произошла вечером 14 июля. Как следует из видео, артист выехал на велосипеде на канат под куполом цирка. Доехав до конца другой стороны, мужчина поехал обратно спиной вперед, однако не удержался и упал вниз с высоты почти в четыре метра.

На место ЧП сразу же поспешили сотрудники цирка и отнесли пострадавшего за кулисы. 15 июля стало известно, что акробат умер. Следственный комитет (СК) РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее, 17 марта, бразильский акробат Луан упал с высоты в цирке-шапито «Звездный» во время циркового выступления в Находке Приморского края. Отмечалось, что он отделался парой ушибов. В цирке также пояснили, что акробат высокого класса выступает в отдельном опасном цирковом жанре, где страховка не предусмотрена.