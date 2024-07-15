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Российский FPV-дрон подорвал украинский Т-64 на харьковском направлении

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российский FPV-дрон подорвал украинский Т-64 в зоне проведения специальной военной операции. Кадры 15 июля есть в распоряжении «Известий».

Это произошло на харьковском направлении. На записи видно, как беспилотник влетает в технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого танк загорается, а затем происходит взрыв.

Накануне FPV-дрон ВС России тараном сбил в небе ударный гексакоптер украинских боевиков. Сообщалось, что оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА), оценив обстановку, набрал нужную высоту, зашел на удобную траекторию и протаранил дрон ВСУ. Гексакоптер «Баба Яга» взорвался в воздухе.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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