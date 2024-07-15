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Когда и где состоится международный форум «Армия-2024»

Форум «Армия» в 2024 году пройдет с 12 по 14 августа
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В августе свою работу начнет ежегодный Международный военно-технический форум «Армия-2024». Традиционно он длится неделю, однако в текущем году сроки проведения сократили до трех дней. Когда состоится мероприятие, какая программа ждет его участников и что будут обсуждать на полях форума в 2024 году — читайте в материале «Известий».

Форум «Армия-2024» — о мероприятии

Масштабная выставка достижений оборонного комплекса России проводится в соответствии с распоряжением правительства РФ, начиная с 2015 года. За время своего существования форум стал одним из крупнейших мировых смотров продукции военного назначения, а также внес серьезный вклад в развитие военно-технического сотрудничества между странами. Ежегодно форум посещают представители оборонной отрасли разных государств мира, чтобы заключить выгодные сделки.

Традиционно в рамках мероприятия организуется множество экспозиций в закрытых павильонах и на уличных площадках. Посетители могут ознакомиться с передовым вооружением и техникой разных видов войск Вооруженных сил (ВС) России, включая новейшие разработки в области искусственного интеллекта. Так, на одном из прошлых форумов был впервые представлен робототехнический комплекс «Маркер», способный распознавать различные объекты, в том числе беспилотники и дроны-камикадзе.

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Кроме того, в структуру входят научно-деловая программа, культурные мероприятия и выступления пилотажных групп. Организатор ежегодного события — Министерство обороны РФ.

Форум «Армия-2024» — дата и место

Каждый год форум проходит в конгрессно-выставочном центре «Патриот» («Патриот-Экспо») на аэродроме Кубинка, специально построенном для проведения выставки, и военном полигоне Алабино в Подмосковье. В 2024 году он продлится не семь дней, как обычно, а три дня — с 12 по 14 августа.

Продажа билетов на форум «Армия-2024» уже началась. Как сообщают организаторы, вход на территорию для всех категорий граждан будет осуществляться строго при предъявлении паспорта в даты и время, указанные на бейдже или билете. В целях безопасности все посетители должны будут пройти процедуру досмотра во входных группах.

В 2022 году форум «Армия» проходил с 15 по 21 августа, в 2023-м — с 14 по 20 августа, и состоял из более чем 260 мероприятий разного формата.

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Форум «Армия-2024» — программа

Форум будет состоять из нескольких частей. Традиционно первый день пройдет в закрытом режиме. С 13 по 14 августа запланированы дни работы специалистов, которые можно посетить по бизнес-билетам. В этот период будет организована основная часть мероприятий научно-деловой программы. Ее формирование еще находится в стадии разработки.

Тематические разделы выставки в 2024 году посвятят инновациям и современным видам вооружения, информационным и телекоммуникационным технологиям, средствам индивидуальной и коллективной защиты, медицинскому обеспечению Вооруженных Сил, а также средствам связи и автоматизированным системам управления войсками.

Специально к форуму приурочат выпуск нового номера отраслевого журнала «Мир робототехники», тема которого «Оборона и безопасность». В журнале будут представлены аналитические материалы и новостные материалы о событиях в отрасли.

Ранее «Известия» писали, что в прошлом году форум «Армия» посетили более 1 млн человек.

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