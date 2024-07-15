Запорожская область вступила в национальный проект «Производительность труда». Соглашение о вступлении региона в нацпроект «Производительность труда» подписали заместитель министра экономического развития Мурат Керефов и губернатор Евгений Балицкий.

Ранее в национальный проект вступила Донецкая Народная Республика (ДНР).

«Поддержка нацпроекта позволит придать импульс, новое развитие предприятиям региона. В первую очередь эксперты нацпроекта обучат сотрудников компаний бережливому производству, чтобы видеть и систематизировать простои и потери. Будет выстроена работа по повышению квалификации работников и руководителей компаний. В дальнейшем эксперты нацпроекта помогут наладить производственную систему, повысить выпуск продукции, сократив издержки», — сообщил Керефов.

Теперь предприятия региона могут воспользоваться мерами поддержки национального проекта. Они доступны для компаний обрабатывающей промышленности, строительной отрасли, транспортной сферы, торговли и сельского хозяйства. При этом оборот компаний должен быть более 400 млн рублей, а доля иностранного участия — не выше 50%.

«Для предприятий Запорожской области будет внедрена система бережливых технологий производства в рамках нацпроекта «Производительность труда». Эксперты обучат сотрудников предприятий бережливому производству, научат понимать и минимизировать простои и потери предприятий, что, несомненно, актуально для наших компаний, которые только выходят на свои мощности», — отметил губернатор Евгений Балицкий.

Ранее президент России Владимир Путин поручил охватить бережливыми проектами 40% предприятий базовых несырьевых отраслей и социальную сферу. Мероприятия национального проекта будут продолжены в федеральном проекте «Эффективная и конкурентная экономика».

Уже более 6 тыс. предприятий участвуют в национальном проекте «Производительность труда». Прирост добавленной стоимости на предприятиях-участниках составил 320 млрд рублей.

Как сообщал журналистам 29 февраля директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития России Александр Молодцов, нацпроект «Производительность труда» макроэкономически значимый. По его словам, его эффект сможет перекрыть более 10% кадрового дефицита в стране к 2030 году.