В суд Москвы поступило дело о мошенничестве экс-замглавы Минсельхоза Бажанова

В Тверской суд Москвы для заочного рассмотрения поступило уголовное дело в отношении экс-заместителя главы Минсельхоза РФ Алексея Бажанова, который обвиняется в хищении 1,1 млрд рублей у ОАО «Росагролизинг». Об этом 15 июля сообщает инстанция.

Как отмечено на сайте учреждения, уголовное дело в отношении Бажанова А. А. поступило 8 июля. Оно передано на рассмотрение судье Ольге Семиной.

В настоящее время Бажанов объявлен в международный розыск. Против него возбуждено уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере в сфере кредитования, а также в отмывании денег.

Согласно материалам дела, в 2008–2009 годах компания «Росагролизинг» заключила договор с воронежской компанией ООО «ВИТА» о поставке для компании «Маслопродукт», совладельцем которой был Бажанов, оборудования для маслозавода. В 2008 году «Росагролизинг» перевел на счета «ВИТЫ» оплату в размере 1,124 млрд рублей.

«ВИТА»поставила «Маслопродукту» оборудования лишь на 460 млн рублей, а остальные деньги были потрачены на другие цели, установили следователи. Что касается «Маслопродукта», то предприятие заложило переданное ему от «Росагролизинга» оборудование Россельхозбанку, после чего, по данным следствия, деньги также исчезли.

4 марта 2013 года по факту хищений у «Росагролизинга» было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). После этого Бажанов был арестован, но через несколько месяцев отпущен на свободу. Чиновник сразу же выехал за границу.

17 июня 2024 года официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Московской области был задержан бывший начальник департамента административной работы Минсельхоза России Олег Донских, обвиняемый в крупном мошенничестве со средствами АО «Россельхозбанк» и АО «Росагролизинг». Он скрывался от следствия 12 лет. Правоохранители в Липецкой области начали проведение с ним следственных действий.