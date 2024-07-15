ФАС согласовала цены на препарат для устранения нейромышечной блокады

ФАС согласовала цены на препарат «Дестинил» для устранения нейромышечной блокады, сообщили «Известиям» 15 июля в антимонопольной службе.

Там отметили, что это первый отечественный дженерик в рамках МНН «Сугаммадекс». Он применяется для устранения нейромышечной блокады, вызванной введением снижающих тонус скелетной мускулатуры средств.

«Согласованные цены на «Дестинил» снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат «Брайдан» в среднем на 33%. Цена за упаковку отечественного препарата из 10 ампул в дозировке 100 мг/мл согласована на уровне 34 182 рубля, а за такую же упаковку «Брайдан» — 51 526 рублей», — рассказали в ФАС.

В службе подчеркнули, что согласование цен на первый отечественный дженерик повысит доступность таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат. В медорганизациях он должен будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Ранее, 4 июля, сообщалось, что ФАС согласовала цены на новый российский препарат для лечения заболеваний органов дыхания из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) «Амбервин Пульмо».