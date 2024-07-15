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Собянин заявил о высокой степени готовности флагманского центра больницы Буянова

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Фото: официальный сайт мэра Москвы
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Новый флагманский медицинский центр на базе больницы им. Буянова, расположенной на юге столицы, готов уже на 90%. Об этом в понедельник, 15 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Просторное здание площадью порядка 15 тыс. кв. м сможет принимать 200 экстренных пациентов в сутки. В нем будет девять разнопрофильных операционных, в том числе одна гибридная», — говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.

Центр будет работать по новому стандарту, согласно которому появятся обновленные алгоритмы оказания экстренной помощи, мультидисциплинарная бригада специалистов и уникальные цифровые технологии.

«Во флагмане установят больше 1,2 тыс. единиц современного высокотехнологичного оборудования для диагностики и лечения», — добавил градоначальник.

Также Собянин уточнил, что всего в Москве будет шесть флагманских центров, четыре из которых уже открыты.

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В июне еще две крупные московские больницы — МКНЦ имени А.С. Логинова и ГКБ № 52 — перешли на работу по принципу цифровой клиники. В данных клиниках «автоматизированы все сквозные процессы оказания медицинской помощи — от поступления в стационар до выписки», а документация переведена в электронный формат.

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