Реклама
Прямой эфир
Спорт
Король Карл III призвал сборную вернуться с Евро-2024 с гордо поднятыми головами
Происшествия
Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении еще пяти БПЛА над Брянской областью
Армия
Танкисты ВС РФ рассказали об освобождении Раздоловки
Общество
Самолет Ил-76 направили к месту лесного пожара под Новороссийском
Мир
В посольстве РФ рассказали о неэффективности обучения британцами украинских военных
Культура
SHAMAN на VK Fest заинтриговал поклонников обещанием «ответки YouTube»
Общество
Бастрыкину представят доклад по делу жарившей сосиски на Вечном огне девушки
Мир
В Ливане сообщили о выведении ТЭС из строя после израильского обстрела
Армия
Снайпер группировки «Днепр» рассказал о боевой работе на ореховском направлении
Мир
В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,0
Мир
Байден заявил о недопустимости превращения политики США в арену для насилия
Общество
Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб
Мир
Эксперты оценили перспективы размещения ядерного оружия США в Южной Корее
Происшествия
Еще четыре беспилотника ВСУ уничтожили над Брянской областью
Происшествия
Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении шести БПЛА над Брянской областью
Общество
В 62% исследованных образцов готовой еды эксперты нашли нарушения
Происшествия
Губернатор сообщил об упавшем на территорию электроподстанции БПЛА в Липецкой области

Король Карл III призвал сборную вернуться с Евро-2024 с гордо поднятыми головами

0
Фото: REUTERS/Lisi Niesner
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Король Великобритании Карл III в официальном письме, адресованном сборной Англии и ее наставнику Гарету Саутгейту, призвал команду вернуться с чемпионата Европы с гордо поднятыми головами. Заявление монарха было 14 июля опубликовано на странице королевской семьи Великобритании в соцсети X (бывш. Twitter).

«Хотя победа, возможно, и ускользнула от вас этим вечером, тем не менее мы с супругой присоединяемся ко всей моей семье и призываем вас и вашу команду поддержки держать головы высоко поднятыми», — поддержал английскую сборную король Великобритании.

Он добавил, что сам по себе факт выхода команды в финал чемпионата Европы уже является большим достижением, которым нация может гордиться, продолжая разделять нынешний и будущие триумфы национальной команды.

==на месте этой надписи будет виджет ЕВРО 2024==

Ранее в этот день сборная Испании обыграла команду Англии и стала победителем чемпионата Европы по футболу. Матч закончился со счетом 2:1. Для Испании победа на этом чемпионате стала четвертой. Сборная Англии, в свою очередь, проигрывает в финале первенства второй раз подряд

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире приняли участие 24 сборные, команды были разбиты на шесть групп.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024