Король Карл III призвал сборную вернуться с Евро-2024 с гордо поднятыми головами

Король Великобритании Карл III в официальном письме, адресованном сборной Англии и ее наставнику Гарету Саутгейту, призвал команду вернуться с чемпионата Европы с гордо поднятыми головами. Заявление монарха было 14 июля опубликовано на странице королевской семьи Великобритании в соцсети X (бывш. Twitter).

«Хотя победа, возможно, и ускользнула от вас этим вечером, тем не менее мы с супругой присоединяемся ко всей моей семье и призываем вас и вашу команду поддержки держать головы высоко поднятыми», — поддержал английскую сборную король Великобритании.

Он добавил, что сам по себе факт выхода команды в финал чемпионата Европы уже является большим достижением, которым нация может гордиться, продолжая разделять нынешний и будущие триумфы национальной команды.

==на месте этой надписи будет виджет ЕВРО 2024==

Ранее в этот день сборная Испании обыграла команду Англии и стала победителем чемпионата Европы по футболу. Матч закончился со счетом 2:1. Для Испании победа на этом чемпионате стала четвертой. Сборная Англии, в свою очередь, проигрывает в финале первенства второй раз подряд

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире приняли участие 24 сборные, команды были разбиты на шесть групп.