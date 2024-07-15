В столице Сомали пять человек погибли при взрыве у транслировавшем Евро-2024 кафе
Пять человек погибли в результате взрыва, прогремевшего у кафе в столице Сомали Могадишо, где транслировали финал чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщило сомалийское интернет-издание Garowe в соцсети X, ссылаясь на правоохранителей 14 июля.
Отмечается, что взрыв был организован террористом-смертником.
«По меньшей мере пять человек погибли и 20 получили ранения в оживленном кафе в столице Сомали Могадишо, набитом фанатами чемпионата Европы, следившими за матчем Испания — Англия, в результате подрыва террориста-смертника», — говорится в сообщении.
Местные жители, ставшие свидетелями происшествия, отмечали, что силой взрыва в помещении выбило окна и разметало обломки. Местные власти и правоохранители начали выяснение обстоятельств произошедшего.
Ранее, 22 июня, полицейский участок в Колумбии атаковал автомобиль со взрывчаткой. В результате взрыва два человека погибли и еще 10 получили ранения.