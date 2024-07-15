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В Южно-Китайском море начались учения КНР и России «Морское взаимоимодействие-2024»

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Фото: Министерство обороны РФ
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Корабли ВМФ России и ВМС НОАК КНР покидают порт Чжаньцзяня и выходят в Южно-Китайское море для отработки задач активной фазы совместного военно-морского учения «Морское взаимоимодействие-2024».

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В ходе маневров экипажи российских и китайских кораблей совместно выполнят ряд задач. В частности, с привлечением морской авиации ВМС НОАК будут проведены разведка и поиск кораблей и подводных лодок вероятного противника. После этого будут выполнены зенитные, ракетные и артиллерийские стрельбы по обнаруженным мишеням различных видов.

Экипажи отработают учебно-боевые удары из реактивно-бомбометных установок по береговым мишеням. Не будут забыты и мероприятия по противовоздушной и противодиверсионной обороне кораблей в море. Одним из элементов маневров будет отработка совместных поисковых действий по оказанию помощи терпящей бедствие аварийной подводной лодке со спасением моряков с воды.

С российской стороны в маневрах принимают участие корветы «Громкий» и «Резвый». Они прибыли в порт Чжаньцзян 12 июля. В порту прошла церемония открытий учений. Моряки посетили корабли друг друга, поучаствовали в спортивных мероприятиях, русские моряки осмотрели достопримечательности Чжаньцзяня. Также прошли встречи руководителей маневров, совещание рабочих групп по эпизодам учения, розыгрыш практических действий на картах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Океан возможностей: как пройдут российско-китайские морские маневры

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