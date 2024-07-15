Число компаний в САР выросло на треть с начала года

Число резидентов специальных административных районов (САР) на островах Русский и Октябрьский с начала года выросло на 29% и достигло 428 компаний, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и почти втрое больше результата 2022-го.

Основной приток новых участников пришелся на САР на острове Русский в Приморском крае — с начала года число его резидентов выросло в полтора раза и превысило 100 компаний, сообщили в Минэкономразвития. В САР на острове Октябрьский в Калининградской области число международных холдинговых компаний (МХК) выросло на 23% и достигло 327.

САРы позволяют иностранным компаниям с русскими корнями переехать в российскую юрисдикцию и продолжить работать на территории РФ, не опасаясь санкций, пояснила член МРО «Деловая Россия» Елена Гладышева. Система подачи заявок на регистрацию в них очень удобна и лояльна к будущим резидентам.

Основная цель появления САР — создание альтернативы иностранных офшорных зон для российского бизнеса, пояснил эксперт «Опоры России» Сергей Елин. Это должно было обеспечить возвращение компаний обратно в РФ.

С запросами о переезде обращаются иностранные юрлица с русскими корнями, которые уже не видят для себя выгод в зарубежных юрисдикциях, пояснил вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Илья Зубков. Например, самое популярное направление, откуда хотят переехать такие компании, — это Кипр, в котором значительно выросла налоговая нагрузка после изменения соглашения об избежании двойного налогообложения.

Процесс переезда компании в другую юрисдикцию называется редомициляцией — обычно он занимает около полутора-двух лет. Сейчас его уже завершили такие компании, как ВК, «ТКС Холдинг» (основной актив — Т-банк), крупнейший в РФ производитель алюминия «Русал», сеть розничных магазинов «Лента» и многие другие публичные компании, акции которых обращаются на Мосбирже. Помимо того, 24 июля начнутся торги бумагами МКПАО «Яндекс» после переезда в САР на острове Октябрьский.

«Переезд в дружественную юрисдикцию должен упростить ряд процессов, в том числе выплату дивидендов. Дивиденды — важная часть акций, и возобновление выплат повышает капитализацию компаний», — пояснила глава отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталия Малых.

В процессе редомициляции акции компаний могут расти быстрее, чем бумаги других участников рынка, отметила аналитик «Цифра брокер» Полина Щукина. Но после ее завершения влияние этого фактора снижается.

В ближайшие годы САР будут активно развиваться и набирать популярность, считают в «Опоре России». Создание таких зон стимулирует развитие регионов, поэтому, возможно, в будущем их число вырастет.

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Как САР в масле: число компаний в российских офшорах выросло на треть за полгода