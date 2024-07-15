Как САР в масле: число компаний в российских офшорах выросло на треть за полгода
Число компаний в специальных административных районах (САРах) на островах Русском и Октябрьском с начала года выросло почти на треть и достигло 428, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития. Приток бизнеса в российские аналоги офшоров сейчас больше, чем в прошлом году. Спрос на спецзоны повышается, поскольку управлять бизнесом из-за рубежа становится все тяжелее в условиях санкций. Переезд в нашу юрисдикцию также помогает компаниям с русскими корнями возобновить выплату дивидендов своим акционерам. Как режим САРов может измениться в будущем — в материале «Известий».
Как выросло число компаний в российских офшорах
Количество компаний в российских аналогах офшорных зон к концу июня достигло 428. С начала года оно увеличилось на 29%, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и почти втрое больше результата 2022-го. Такие цифры говорят о том, что иностранные компании продолжают активно переезжать в российскую юрисдикцию, пояснили в ведомстве.
Больше всего новых участников переехало на остров Русский в Приморском крае: с января число резидентов здесь выросло в полтора раза и превысило 100 организаций, сообщили в Минэке. В САРах на острове Октябрьском в Калининградской области число международных холдинговых компаний (так называются юрлица, зарегистрированные в российских аналогах офшорных зон) увеличилось на 23% и достигло 327.
Общий размер инвестиций участников САРов в российскую экономику за 2019–2023 годы, по отчетам управляющих компаний, составил 85 млрд рублей, уточнили в Минэкономразвития.
САРы позволяют иностранным компаниям с русскими корнями переехать в российскую юрисдикцию и продолжить работать на территории РФ, не опасаясь санкций, пояснила член МРО «Деловая Россия» Елена Гладышева. Система подачи заявок на регистрацию в них очень удобна и лояльна к будущим резидентам.
Основная цель организации таких районов — это создание альтернативы иностранным офшорным зонам для российского бизнеса, пояснил эксперт «Опоры России» Сергей Елин. Это должно было обеспечить возвращение компаний обратно в РФ.
С запросами о переезде обращаются иностранные юрлица с русскими корнями, которые уже не видят для себя выгод в зарубежных юрисдикциях, добавил вице-президент ТПП РФ Илья Зубков. Например, самое популярное направление, откуда хотят уехать такие компании, — это Кипр, в котором значительно выросла налоговая нагрузка после изменения соглашения об избежании двойного налогообложения. Оно было приостановлено по инициативе РФ с августа 2023 года.
«Известия» направили запросы в Корпорацию развития Калининградской области, а также в Корпорацию развития Дальнего востока и Арктики.
Как на работу компании влияет переезд в САР
Процесс переезда компании в другую юрисдикцию называется редомициляцией. Обычно он занимает около полутора-двух лет. Сейчас его уже завершили, например, ВК, ТКС Холдинг (основной актив — Т-банк), крупнейший в РФ производитель алюминия «Русал», сеть розничных магазинов «Лента» и многие другие публичные организации, акции которых обращаются на Мосбирже. Помимо того, 24 июля начнутся торги бумагами МКПАО «Яндекс» после переезда в САР на острове Октябрьском.
— Переезд в дружественную юрисдикцию должен упростить ряд процессов, в том числе выплату дивидендов. Дивиденды — важная часть акций, и возобновление выплат повышает капитализацию компаний, — пояснила глава отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.
Аналитик «Цифра брокер» Полина Щукина отметила: в процессе редомициляции акции компаний могут расти быстрее, чем бумаги других участников рынка. Но после ее завершения влияние этого фактора снижается.
В ближайшие годы САРы будут активно развиваться и набирать популярность, считают в «Опоре России». Создание таких зон стимулирует развитие регионов, поэтому, возможно, в будущем число таких районов вырастет.
Как будут развиваться российские офшорные зоны
Большинство компаний опасается ужесточения налогового-правового режима САРов, рассказал вице-президент ТПП РФ Илья Зубков. Он пояснил: некоторые льготы имеют ограниченный срок действия. При этом после редомициляции фирма не сможет переехать обратно за рубеж.
Также для применения налоговых льгот международным холдинговым компаниям (МХК) нужно инвестировать в российскую экономику не менее 300 млн рублей, уточнил Илья Зубков. Именно поэтому не все организации с тесными связями с РФ решаются на переезд в САРы, объяснил эксперт. Для обычных российских компаний такая релокация связана скорее с дополнительными хлопотами, чем с реальной выгодой.
Помимо того, в декабре президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому власти субъектов РФ могут заблокировать переезд компании в САР, если ее вклад в бюджет региона превышает 1%, а для городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) установлена планка 0,1%.
— Чтобы поддерживать интерес компаний к САР, важно продолжать поддерживать их экономическую привлекательность, — заключил Илья Зубков.
В то же время региональные программы поддержки бизнеса в ряде случаев опередили САРы по интенсивности стимулирования, рассказал независимый эксперт Андрей Бархота. Например, в Москве действует программа создания мест приложения труда, где предприниматель может арендовать участок за 1 рубль в год при условии развития производства и создания рабочих мест. Аналогичной меры не хватает и в САРах, где трудности с демографией — серьезная проблема.
Бизнес также считает целесообразным создавать новые регионы с аналогами офшорных зон ближе к крупным городам, чтобы снизить издержки при открытии офисов и увеличить общую привлекательность режима, добавил Илья Зубков из ТПП.
Кроме того, власти могли бы урезать требования по обязательным инвестициям МХК в экономику региона ниже 300 млн рублей, считает налоговый менеджер УК «Альфа-Капитал» Марина Хавронюк.
Тем не менее число резидентов САРов будет расти, заключил Илья Зубков. Запросы на переезд продолжают активно поступать, ведь вести бизнес из-за рубежа становится все труднее.