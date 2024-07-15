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Как САР в масле: число компаний в российских офшорах выросло на треть за полгода

Какие льготы можно получить в преференциальных зонах и почему растет их популярность
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Число компаний в специальных административных районах (САРах) на островах Русском и Октябрьском с начала года выросло почти на треть и достигло 428, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития. Приток бизнеса в российские аналоги офшоров сейчас больше, чем в прошлом году. Спрос на спецзоны повышается, поскольку управлять бизнесом из-за рубежа становится все тяжелее в условиях санкций. Переезд в нашу юрисдикцию также помогает компаниям с русскими корнями возобновить выплату дивидендов своим акционерам. Как режим САРов может измениться в будущем — в материале «Известий».

Как выросло число компаний в российских офшорах

Количество компаний в российских аналогах офшорных зон к концу июня достигло 428. С начала года оно увеличилось на 29%, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и почти втрое больше результата 2022-го. Такие цифры говорят о том, что иностранные компании продолжают активно переезжать в российскую юрисдикцию, пояснили в ведомстве.

Больше всего новых участников переехало на остров Русский в Приморском крае: с января число резидентов здесь выросло в полтора раза и превысило 100 организаций, сообщили в Минэке. В САРах на острове Октябрьском в Калининградской области число международных холдинговых компаний (так называются юрлица, зарегистрированные в российских аналогах офшорных зон) увеличилось на 23% и достигло 327.

Общий размер инвестиций участников САРов в российскую экономику за 20192023 годы, по отчетам управляющих компаний, составил 85 млрд рублей, уточнили в Минэкономразвития.

Справка «Известий»

САРы были созданы в 2018 году. В них действует сниженный налог для физлиц и компаний по ставке 5%. Также они не платят налоги на дивиденды, имущество и ввоз судов в РФ, в отношении них не действует валютный контроль. Компании там смогут до 2039 года пользоваться иностранным корпоративным правом, то есть им разрешено работать по нормам, принятым в другой стране, где они были зарегистрированы изначально.

САРы позволяют иностранным компаниям с русскими корнями переехать в российскую юрисдикцию и продолжить работать на территории РФ, не опасаясь санкций, пояснила член МРО «Деловая Россия» Елена Гладышева. Система подачи заявок на регистрацию в них очень удобна и лояльна к будущим резидентам.

Основная цель организации таких районов — это создание альтернативы иностранным офшорным зонам для российского бизнеса, пояснил эксперт «Опоры России» Сергей Елин. Это должно было обеспечить возвращение компаний обратно в РФ.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

С запросами о переезде обращаются иностранные юрлица с русскими корнями, которые уже не видят для себя выгод в зарубежных юрисдикциях, добавил вице-президент ТПП РФ Илья Зубков. Например, самое популярное направление, откуда хотят уехать такие компании, — это Кипр, в котором значительно выросла налоговая нагрузка после изменения соглашения об избежании двойного налогообложения. Оно было приостановлено по инициативе РФ с августа 2023 года.

«Известия» направили запросы в Корпорацию развития Калининградской области, а также в Корпорацию развития Дальнего востока и Арктики.

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Как на работу компании влияет переезд в САР

Процесс переезда компании в другую юрисдикцию называется редомициляцией. Обычно он занимает около полутора-двух лет. Сейчас его уже завершили, например, ВК, ТКС Холдинг (основной актив — Т-банк), крупнейший в РФ производитель алюминия «Русал», сеть розничных магазинов «Лента» и многие другие публичные организации, акции которых обращаются на Мосбирже. Помимо того, 24 июля начнутся торги бумагами МКПАО «Яндекс» после переезда в САР на острове Октябрьском.

— Переезд в дружественную юрисдикцию должен упростить ряд процессов, в том числе выплату дивидендов. Дивиденды — важная часть акций, и возобновление выплат повышает капитализацию компаний, — пояснила глава отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

Аналитик «Цифра брокер» Полина Щукина отметила: в процессе редомициляции акции компаний могут расти быстрее, чем бумаги других участников рынка. Но после ее завершения влияние этого фактора снижается.

В ближайшие годы САРы будут активно развиваться и набирать популярность, считают в «Опоре России». Создание таких зон стимулирует развитие регионов, поэтому, возможно, в будущем число таких районов вырастет.

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Как будут развиваться российские офшорные зоны

Большинство компаний опасается ужесточения налогового-правового режима САРов, рассказал вице-президент ТПП РФ Илья Зубков. Он пояснил: некоторые льготы имеют ограниченный срок действия. При этом после редомициляции фирма не сможет переехать обратно за рубеж.

Также для применения налоговых льгот международным холдинговым компаниям (МХК) нужно инвестировать в российскую экономику не менее 300 млн рублей, уточнил Илья Зубков. Именно поэтому не все организации с тесными связями с РФ решаются на переезд в САРы, объяснил эксперт. Для обычных российских компаний такая релокация связана скорее с дополнительными хлопотами, чем с реальной выгодой.

Помимо того, в декабре президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому власти субъектов РФ могут заблокировать переезд компании в САР, если ее вклад в бюджет региона превышает 1%, а для городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) установлена планка 0,1%.

— Чтобы поддерживать интерес компаний к САР, важно продолжать поддерживать их экономическую привлекательность, — заключил Илья Зубков.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В то же время региональные программы поддержки бизнеса в ряде случаев опередили САРы по интенсивности стимулирования, рассказал независимый эксперт Андрей Бархота. Например, в Москве действует программа создания мест приложения труда, где предприниматель может арендовать участок за 1 рубль в год при условии развития производства и создания рабочих мест. Аналогичной меры не хватает и в САРах, где трудности с демографией — серьезная проблема.

Бизнес также считает целесообразным создавать новые регионы с аналогами офшорных зон ближе к крупным городам, чтобы снизить издержки при открытии офисов и увеличить общую привлекательность режима, добавил Илья Зубков из ТПП.

Кроме того, власти могли бы урезать требования по обязательным инвестициям МХК в экономику региона ниже 300 млн рублей, считает налоговый менеджер УК «Альфа-Капитал» Марина Хавронюк.

Тем не менее число резидентов САРов будет расти, заключил Илья Зубков. Запросы на переезд продолжают активно поступать, ведь вести бизнес из-за рубежа становится все труднее.

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