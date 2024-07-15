Российские авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) наводят ужас на Вооруженные силы Украины (ВСУ), которым нечего им противопоставить даже с западным вооружением, заявил 14 июля в эфире «Россия 1» летчик истребителя-бомбардировщика Су-34.

«Противник не умеет сбивать наши бомбы никакие. Бомбы с УМПК он сбивать не может, ни Patriot, ни Gepard. Они на него наводят ужас», — сказал он.

Летчик пояснил, что расчетная точность авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК —10 м. Масса тротила в ней — 1,4 тыс. кг, это оставляет конкурентов позади. Таким образом, УМПК дал вторую жизнь архаичным боеприпасам типа ФАБ-3000 и любым свободно падающим бомбам.

«За счет простых решений, в [модуле] нет сложных технологий, собирается он зачастую силами инженеров технического состава оперативно, достигается высокая точность», — добавил он.

14 июля Минобороны РФ сообщило, как экипаж сверхзвукового истребителя Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». Многофункциональные бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по ликвидации живой силы и объектов украинской армии.

4 июля военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ бомбой ФАБ-3000 нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области. Удар по позициям ВСУ был нанесен в районе населенного пункта Глубокое.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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