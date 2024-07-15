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Спрос россиян на работу с предоставлением жилья вырос вдвое

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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С начала 2024 года спрос россиян на вакансии с предоставлением жилья вырос в два раза, рассказали на федеральном комбинате стеновых материалов «Винзер».

«Снижение доступности ипотечных программ с параллельным ростом стоимости аренды жилья существенно изменило предпочтения соискателей, в том числе часть готовы сменить работу, в случае если на новом месте им предоставят служебное жилье или компенсацию платы за аренду», — рассказал директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин.

По словам эксперта, конкуренция за трудовые ресурсы в России стимулирует работодателей формировать индивидуальные условия под каждого потенциального работника и увеличивать затраты на программы повышения лояльности и удержания уже действующих сотрудников.

«Количество откликов на вакансии с предоставлением жилья с начала года выросло в два раза, а количество готовых к переезду соискателей — практически на четверть. При этом около трети тех, кто ищет работу с предоставлением жилья, готовы рассматривать зарплату даже на 10–15% ниже рыночной, поскольку планируют получать дополнительный пассивный доход от сдачи в аренду своей квартиры», — продолжает эксперт.

Как отмечает Жалнин, география поиска работников на производственные предприятия в России значительно расширилась за последние несколько лет, если раньше их старались найти в радиусе 40–50 км от места расположения производственного объекта, то теперь поиски не ограничиваются даже регионами России.

«Существующая конкуренция за трудовые ресурсы мотивирует предприятия расширять социальный пакет для сотрудников, а также решать их бытовые вопросы с устройством детей в садики, школы, кружки и секции, заниматься организацией переездов. И этот тренд на индивидуальный подход и удовлетворение запросов для привлечения новых работников и удержания действующих будет только набирать обороты», — подытожил Жалнин.

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Ранее, 8 июля, риелтор Анна Старикова рассказала, что делать, когда нужно платить за ипотеку, но человек лишился работы. В частности, она уточнила, что максимальный срок предоставления ипотечных каникул составляет шесть месяцев. Получить их можно только один раз на каждый кредит.

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