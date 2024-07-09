Риелтор дала советы по выплате ипотеки при потере работы

Риелтор Анна Старикова рассказала, что делать, когда нужно платить за ипотеку, но человек лишился работы.

В беседе с агентством RuNews24.Ru 8 июля специалист отметила, что в этом случае можно воспользоваться ипотечными каникулами. Так называется период, в течение которого гражданин может приостановить или уменьшить выплату ипотеки.

Такая отсрочка предоставляется, если человек потерял работу, получил инвалидность I или II группы, проживает в зоне природных или техногенных ЧС, а также если за последние два месяца получил на 20% меньше дохода в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Максимальный срок предоставления ипотечных каникул составляет шесть месяцев. Получить их можно только один раз на каждый кредит. При этом каникулы будут одобрены, только если ипотека оформлена на единственное жилье. Для оформления ипотечных каникул нужно будет предоставить в банк документы, подтверждающие перечисленные выше обстоятельства.

Старикова подчеркнула, что единственное жилье — это единственное по документам. При оформлении ипотеки на квартиру в новостройке также следует учитывать, что она должна быть единственной в собственности. Отсрочку не дадут, если заемщик прописан в другом месте. Отказать в предоставлении кредитных каникул могут и при наличии загородной недвижимости, даже обычной дачи в садоводстве.

Риелтор предостерегла от попыток обойти условия предоставления льготы, поскольку кредитор легко проверить количество собственности у заемщика через договор долевого участия. Также отсрочку не дадут, если гражданин на момент подачи заявки прописан в другом месте или имеет долю, пишет Life.ru.

После окончания срока кредитных каникул выплаты возобновляются по старому графику. Специалист напомнила, что невыплаченную в течение льготного периода сумму надо будет также вернуть кредитору.

Также 8 июля в аналитической компании Frank RG сообщили, что в июне 2024 года россияне взяли 176,6 тыс. жилищных кредитов на суму 777,2 млрд рублей. Ипотечное кредитование в первом месяце лета выросло на 44%. Это максимальный показатель с начала года. Он пришелся на окончание действия массовых льготных государственных программ со ставками 8% и 6%, сообщает 360.ru. Аналитики компании объяснили рекорд повышением цен на жилье на фоне ажиотажного роста спроса, сообщает Pravda.Ru. Средняя сумма по ипотеке составила 4,4 млн рублей, показатель является максимальным за все время наблюдений, уточняет НСН.

Также 8 июля президент РФ Владимир Путин попросил правительство и Госдуму принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку. Глава государства напомнил, что на данный момент существует несколько налоговых вычетов: имущественный, социальный и общий для семей. Президент отметил, что программа специальных выплат нацелена на то, чтобы многодетные семьи не переплачивали более 6% за ипотеку.

26 июня руководитель департамента ипотечного кредитования компании «ТСН Недвижимость» Юлия Позаченюк в беседе с РИАМО рассказала об основных ошибках при оформлении ипотеки. В частности, по ее словам, речь идет об одновременной подаче заявки на ипотеку во все банки сразу. Такой шаг негативно отразится на кредитной истории. Каждый последующий банк увидит, куда ранее уже обращался заемщик, а каждый отказ будет понижать его кредитный рейтинг, пишет RT.