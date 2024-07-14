Умерла актриса Шеннен Доэрти

В возрасте 53 лет скончалась американская актриса Шеннен Доэрти, сыгравшая главные роли в телесериалах «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз, 90210». Об этом 14 июля сообщил журнал People со ссылкой на публициста артистки Лэсли Слоун.

«С тяжелым сердцем я подтверждаю кончину актрисы Шеннон Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла битву с раком после многих лет борьбы с болезнью», — передают журналисты.

Слоун сообщила, что Доэрти скончалась в окружении близких членов семьи и своей собаки Боуи.

Еще в июне актриса делилась, что готовится к новому курсу химиотерапии. Ей диагностировали рак в 2015 году, затем наступала ремиссия, но в 2017-м болезнь вернулась. В 2020 году он прогрессировал до четвертой стадии.

«У меня определенно бывают дни, когда я говорю: «Почему я?» А потом я думаю: «Почему не я? Кто еще? Кто еще, кроме меня, заслуживает этого?» Никто из нас не заслуживает», — делилась с журналистами переживаниями Доэрти.

Свою карьеру она начала, будучи ребенком. В 10 лет Доэрти сыграла в сериале «Отец Мерфи». Следующая роль, в «Маленьком домике в прериях», ей досталась почти сразу же. Мировую известность ей принесли сериалы «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз, 90210». Фильмография Доэрти пополнялась и во время болезни.