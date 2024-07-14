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Общество
В России разрабатывается концепция создания единого углеродного рынка стран БРИКС+

В России разрабатывается концепция создания единого углеродного рынка стран БРИКС+

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Фото: пресс-служба АСИ
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Россия прорабатывает создание концепции единого углеродного рынка стран БРИКС+. Об этом сообщил директор дивизиона «Экология» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Максим Евдокимов в ходе проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024».

«Климатическая повестка связана с модернизацией производств, внедрением новых ресурсоэффективных технологий, снижающих углеродный и экологический след, а также с использованием значительного потенциала природных климатических решений», — рассказал он.

Страны БРИКС+ обладают большим потенциалом взаимовыгодного сотрудничества в сфере изменения климата и торговли углеродными единицами, отметил Евдокимов.

В БРИКС+ входят как страны с высоким потенциалом реализации климатических проектов, так и потенциальные покупатели углеродных единиц.

Единый углеродный рынок позволил бы стимулировать приток инвестиций в реализацию климатических проектов, а также взаимный обмен новыми технологиями между странами-партнерами. Уже налаживается двухсторонне сотрудничество, в том числе с Индией, ведутся переговоры с Китаем. В этом году Россия является председателем БРИКС.

Евдокимов подчеркнул, что для формирования единого углеродного рынка необходимо разработать общие правила, процедуры и порядок функционирования единого рынка, синхронизировать методические подходы к оценке климатических проектов, а также создать общую инфраструктуру, включая систему регулирования, аккредитации и верификации, единый реестр углеродных единиц.

Между странами БРИКС уже есть договоренности о создании общей платформы климатических исследований, заявила руководитель аппарата Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по климатической политике и углеродному регулированию Татьяна Ларионова.

«В августе будет форум БРИКС по климату, и мы, конечно, ожидаем практические шаги к гармонизации добровольных углеродных рынков», — заявила она.

Углеродный рынок предусмотрен всеми действующими международными документами по климату, в первую очередь Парижским соглашением, напомнила Татьяна Ларионова.

«БРИКС — это то пространство, в рамках которого могут быть преодолены сложности с реализацией углеродного рынка», — отметила она.

Концепция БРИКС способна помочь и другим странам в создании углеродного рынка.

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