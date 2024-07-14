Литва приостанавливала пропуск транспорта через КПП на границе с Белоруссией
Литва приостанавливала работу КПП «Мядининкай» («Каменный Лог») на границе с Белоруссией, сообщил 14 июля в своем Telegram-канале госпогранкомитет Республики Беларусь.
«В пункте пропуска «Мядининкай» временно приостановлено оформление», — уточнили в ведомстве.
Как отмечалось, по данным Литвы, с 03:00 по местному времени (совпадает с мск) на КПП возникли проблемы в работе программного обеспечения. Поэтому было временно приостановлено оформление легкового и грузового транспорта, следующего в Литву.
В направлении Белоруссии оформление транспорта продолжалось в штатном режиме.
КПП «Мядининкай» с 09:00 в полном объеме возобновил оформление лиц и транспортных средств, добавили пограничники.
В марте сообщалось, что на белорусско-литовской границе образовалась очередь из грузовиков протяженностью 10 км, Литва намеренно саботировала работу на КПП. С 1 марта Литва закрыла два пограничных пункта «Лаворишкес» («Котловка») и «Райгардас» («Привалка») на границе с Белоруссией. Работу продолжили «Мядининкай» и «Шальчининкай» («Бенякони»).
18 января прошлого года правительство Литвы денонсировало договор с Белоруссией о принципах приграничного сотрудничества. Этот процесс инициировало литовское МВД. В ведомстве заявили, что в нынешней геополитической ситуации реализация договора невозможна и будет таковой в ближайшее время.