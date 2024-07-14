В Орловской области широко отметили День села

Жители Орловской области отпраздновали День села, для гостей была подготовлена масштабная программа, все желающие могли в том числе принять участие в забеге и велогонке. Мероприятия прошли в эти выходные, 13 и 14 июля.

«Мы этот велопробег решили организовать с сыном изначально, а потом подтянулись ребята из села, и всем очень захотелось поучаствовать», — рассказала «Известиям» жительница села Кривцово-Плота под Орлом, организатор велопробега Ирина Кармазина.

По словам местной жительницы Клавдии Савенковой, к ней в гости из Москвы приехал внук, с ним она и примет участие в велопробеге.

Одним из традиционных событий в День села стал забег на 3 тыс. м. Жители оббегают село, при этом состязания интересны не только любителям, но и профессиональным атлетам из соседних городов и регионов.

«Я бежал 3 км, и это уже не первый раз. Я бегу второй раз, и второй раз я выигрываю эту дистанцию. Сейчас побегу еще 5 км, второй старт у меня будет. Всё прекрасно, всё классно, спасибо организаторам за такие пробеги», — рассказал чемпион Орловской области по лыжным гонкам Александр Шебанов.

По завершении соревнования по бегу можно угоститься хлебом с солью и принять участие в главном зрелище праздника — кулачных боях. Побеждает тот, кто вытеснит противника с поля поединка.

Кулачный бой проходит более чем дружелюбно, а после схватки бойцы обнимаются.

Пошить кимоно или лыжный комбинезон теперь можно, не уезжая из села. Директор швейной фабрики Екатерина Сидорова основала здесь швейный цех, что дало местным жителям около 50 рабочих мест. Кроме того. в выходные на празднике дан старт стройке новой пекарни. Заработает она в октябре.

«Еще очень много всего сделать надо — дороги, тротуары, — чтобы сформировался новый сельский уклад жизни, который не уступает городскому, а абсолютно превосходит городской стиль жизни. Я уверен, что за селом будущее, село — это колыбель русского народа, село — это колыбель русской семьи», — сообщил председатель попечительского совета по комплексному развитию села Кривцово-Плота Анатолий Якунин.

В ближайшие годы здесь построят детский сад, дом культуры и гостиницу.

В июне в селе прошли Всероссийские соревнования по самбо для ребят, которые проживают в сельской местности. Село Кривцово-Плота уже второй раз стало местом для проведения всероссийских соревнований.