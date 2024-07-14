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В Москве на следующей неделе сохранится аномальная жара

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Следующая неделя в Москве также будет аномально жаркой. Об этом 13 июля сообщили в центре погоды «Фобос».

«До конца рабочей недели в регионе сохранится аномально жаркая погода с дневной температурой +26…+31°С, да и по ночам прохладнее не станет: ожидается +17…+22°С», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Метеовести».

Отмечается, что в среднем такие значения на 4–6° выше климатической нормы. Во вторник и четверг в столице ожидаются кратковременные грозовые дожди.

При этом в воскресенье, 14 июля, после полудня пройдут недолгие дожди, превращая столицу и окрестности во влажные субтропики, отметили в центре.

Тепловой рекорд, жара, июль: Москву ждут температурные аномалии
Воздух в столице прогреется значительно сильнее 30 градусов

Ранее, 12 июля, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия», рассказал, почему прошедший июнь оказался самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений в мире, а в России — четвертым в ранге самых жарких.

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