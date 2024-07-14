Масштабный концерт группы «Кипелов» состоялся в Москве

Группа «Кипелов» во главе с бессменным лидером Валерием Кипеловым начинает концертный тур по городам. Первой точкой программы, посвященной 66-летию легенды русского рока, стала Москва. Музыканты исполнили новые песни и всеми любимые хиты.

«Потрясающе, я обожаю Кипелова. Он вне времени. Он потрясающий», — поделилась эмоциями зрительница Мария.

Прошедший концерт стал крупнейшим за всю историю группы. На трибунах не было ни одного свободного места, танцпол переполнен. При этом армия фанатов ежегодно пополняется — подрастают молодые поклонники.

«Он очень красиво поет! Мне очень нравится песня «Я свободен», — рассказала юная зрительница Анна.

«Концерт невероятный! Такие спецэффекты, громкая музыка — ничего не слышно. И салюты — это нечто», — заявила девушка по имени Майя.

«Атмосфера вот эта, это Кипелов! Ну это не описать, это Кипелов. Это мощь!» — отметил Сергей.

У многих поклонников с песнями коллектива связана молодость, поэтому для пришедших концерт — это возможность поностальгировать.

«Это восхитительно! Шикарно! И фаер-шоу шикарное, и Валерий Александрович всё еще свеж и бодр. Еще в шесть лет к этой музыке меня приучил папа, с тех пор уже 24 года как я люблю эту музыку», — рассказала зрительница Кристина.

«Эмоции через край. Я просто вместе с ним вырос, это 1980-е годы, это моя молодость», — поделился Вячеслав.

У группы начинается большой гастрольный тур по городам России — впереди Новосибирск, Хабаровск, Владивосток, Челябинск и многие другие. Запланирован концерт и в Минске, а завершат тур в декабре в Санкт-Петербурге. Так что все желающие смогут услышать легенду вживую, главное — быть готовым: будет громко.