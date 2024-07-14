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Бойцам СВО передали икону Святых небесных покровителей воинства Российского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Группировка войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ в дар от духовенства и прихожан Чукотского автономного округа получила икону Святых небесных покровителей воинства Российского, благословленную архиепископом Анадырским и Чукотским Ипатием. Минобороны России 14 июля показало кадры передачи святыни.

«Всякая святыня, которую мы привозим, укрепляет, воодушевляет наших воинов. Они имеют возможность помолиться, приложиться к святыне, ведь многим выходить на боевые задачи, а идти, если внутри нет духовной наполняемости, очень сложно», ― заявил старший священник группировки «Центр» иерей Роман Чебоненко.

Как отметил священнослужитель, церковные атрибуты необходимы в зоне проведения спецоперации для сохранения духовной наполненности солдат. В связи с этим для российских бойцов проводят молебны, крещения и таинства.

Вместе с передачей иконы в мобильном храме был проведен молебен: солдатам раздали крестики, молитвословы, а также освященные шевроны с изображением небесных покровителей русского воинства.

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В декабре 2023 года Минобороны РФ сообщило, что для военнослужащих группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении организовали полевой православный храм и буддийский дацан — храмовый комплекс у российских бурят.

В октябре того же года представители трех основных религиозных конфессий России прибыли в зону спецоперации в группировку войск «Восток» к верующим военнослужащим. Представитель Русской православной церкви митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Дмитрий провел православные обряды, выслушал бойцов и дал им напутствие.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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