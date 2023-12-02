Минобороны показало полевые дацан и православный храм в зоне СВО

Для военнослужащих группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении организовали полевой православный храм и буддийский дацан — храмовый комплекс у российских бурят. Об этом 2 декабря сообщили в Минобороны РФ.

«В условиях СВО очень важна духовная поддержка военнослужащих. Многие воины, особенно перед отправкой на передовую, приходят в полевой храм, молятся, просят благословения у священника и задают многие вопросы, связанные с военной деятельностью», — рассказал полковой священник Олег.

В любое время бойцы могут прийти в храм и обратиться к Богу. По словам военнослужащего ВС РФ с позывным Студент, они молятся за себя, за родных, за сослуживцев, с которыми сражаются плечом к плечу, — и это очень помогает.

Буддийский полевой дацан работает на базе традиционной бурятской юрты, которую доставили из Улан-Удэ при поддержке правительства Республики Бурятия. К буддийскому ламе, как и к православному священнику, бойцы могут обратиться в индивидуальном порядке для частной беседы, причастия, обряда защиты или освящения средств индивидуальной защиты. Кроме того, в храмах проходят службы и молебны.

Военнослужащие благодарят командование и отмечают, что такие меры поддержки просто необходимы в зоне спецоперации.

Ранее, 4 ноября, Минобороны сообщило о том, что на краснолиманском направлении вблизи линии боевого соприкосновения военнослужащие строят полевые православный храм и мечеть. Отмечалось, что они начнут прием в ближайшее время.

До этого, 21 октября, представители трех основных религиозных конфессий России прибыли в зону спецоперации в группировку войск «Восток» к верующим военнослужащим. Представитель Русской православной церкви митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Дмитрий провел православные обряды, выслушал бойцов и дал им напутствие.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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