Участники k-pop-группы W24 на VK Fest признались в любви к России
Участники k-pop-группы W24 (World 24 Hours) из Южной Кореи признались в любви к России во время выступления 13 июля на VK Fest в Москве.
Музыканты общались со зрителями на русском языке. Для гостей фестиваля они исполнили, в частности, песню «Белая ночь», которую несколько десятилетий назад пел Виктор Салтыков.
В завершение выступления южнокорейские артисты пообещали вернуться в Россию с сольным концертом уже в октябре 2024 года.
Также в фестивале принимает участие приключенческий фильм «Финист. Первый богатырь». Гости мероприятия могут почувствовать себя героями сказки и узнать секрет огромного таинственного сундука.
Фестиваль проходит в парке «Лужники» в Москве 13 и 14 июля.