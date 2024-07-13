Стенд блокбастера «Финист. Первый богатырь» открыли на VK Fest в Москве

Приключенческий фильм «Финист. Первый богатырь» принимает участие в VK Fest 2024 13 июля. Участники фестиваля могут почувствовать себя героями сказки и узнать секрет огромного таинственного сундука.

Гостей встречает аниматор Давид Михайлов.

«А вы знаете, что скоро выходит один интереснейший фильм. Это история про богатыря, который нереально самовлюблен, но при этом ему необходимо отправиться в одну далекую восточную страну. И в этой стране он, наконец-таки, узнает, что лучше работать в команде», — предлагает он пройти к стенду двум девушкам.

Гостьи согласились, сделали фотографии, опубликовав их в соцсети с соответствующим хештегом, и прошли дальше, чтобы им создали яркий образ.

На вопрос корреспондента о том, не слишком ли много информации о фильме рассказал Михайлов девушкам, аниматор ответил, что изложил не более, чем показано в трейлере.

«Дело в том, что главный герой отправляется в восточную страну. И в этой стране его встречают люди в национальном обличье. И там уже происходят некие действия, после которых он понимает, что работать в команде намного лучше, чем в одиночку», — заключил он.

Блокбастер станет приквелом трилогии «Последний богатырь», расширив сказочную киновселенную. Приключения Финиста на загадочном Востоке расскажут зрителям предысторию полюбившихся героев. Посмотреть фильм в кинотеатрах можно будет с 1 января 2025 года.

Фестиваль проходит в парке «Лужники» в Москве 13 и 14 июля.