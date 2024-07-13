Чтобы читали

Последний раз мне довелось гостить в Киеве в 2013 году. Побродил по склонам Днепра, забежал в музеи русского искусства и Тараса Шевченко, посетил лавру. Вроде бы ничего особенного. Только вот в памяти та вполне обычная поездка в Киев отпечаталась как прощальная. Того города нет и больше не будет. Если знакомые буквально любому русскому человеку силуэты киевских зданий еще переживут безумие последних лет, то тех людей, которые были душой этого не чужого всем нам города, уже не вернуть.

Когда майданное помешательство охватило Украину, буквально все друзья говорили Олесю Бузине: брось ты свой Киев и уезжай, не оглядываясь. А он не слушал. Олесь был киевлянином до мозга костей, и мысль о том, чтобы покинуть родной город, была для него почти невыносимой. Он любил его не как пусть и неравнодушный, но все-таки приезжий, а как настоящий киевлянин. Это совершенно иная степень сопричастности.

Сегодня Олесю Бузине исполнилось бы 55 лет. Он уже состоялся, но всё равно не успел полностью раскрыться как писатель. Летопись украинской трагедии, которую сейчас набрасывает на полотно времени история, оказалось попросту некому передать сочувственным и вовлеченным человеческим языком. Так, как это сумел бы сделать Олесь, если бы вовремя покинул временно оккупированный националистическими чертями Киев.

Знаем ли мы украинскую ночь?

Нет, мы не знаем украинской ночи.

Этими строками почти столетней выдержки великий Маяковский воспел украинскую землю и звучность украинского языка. Красиво и иронично-хлестко. Как только он и умел. Но ведь всё равно — да простит меня Владимир Владимирович — получилось же неглубоко. Словно ария московского гостя. Примерно тем же в разное время грешили чуть ли не все, кто пытался описывать Украину со стороны, не утруждая себя погружением в местную специфику. Вот малоросс Гоголь прекрасно понимал, какую кромешную нежить таит в себе та самая «украинская ночь», которой по-своему восхищался Маяковский. А мы-то по наивности полагали, что «Вечера на хуторе близ Диканьки» — это такая добрая сказка. Пока лютейшая хтонь со страниц гоголевских произведений не захлестнула в каком-то диком угаре современную Украину.

По большому счету мы еще даже не начали процесс объективного и честного осознания того морока, который накрыл совсем не чужой нам народ буквально на наших глазах. Думаю, через какое-то время всё это безумие схлынет, но останется ли на этих «облученных» человеконенавистничеством территориях кто-то, кто хотя бы сможет внятно и образно описать на местном диалекте хоть русского, хоть украинского языка, что это было? Откуда в близком нам во всех смыслах народе оказалось столько жажды саморазрушения и ненасытной ненависти?

В злободневнейшем «Фиолетовом луче» Константина Паустовского, знавшего и понимавшего украинскую действительность своего времени, совершенно блестяще описывается местное помешательство периода «скоропадщины». Фантастическая глупость, жестокость и безграничная, почти мистическая вера в заграницу, которая непременно поможет. Читаешь и чуть ли не на каждой строчке ловишь себя на мысли, что повесть — о сегодняшней Украине.

Доборолась Україна

До самого краю.

Гірше ляха свої діти

Її розпинають

А это уже Тарас Шевченко. И воспетая им тягучая украинская безысходность. XXI, а вовсе не XIX век на дворе, но ничего не меняется: хуже распоследнего поляка самозабвенно уничтожают страну ее собственные дети. Олесь Бузина сильно недолюбливал «кобзаря». Одна из его наиболее провокационных книг так и называлась — «Вурдалак Тарас Шевченко». Но насколько же безошибочно считываются шевченковские архетипы в современной украинской действительности. Просто поразительно.

Уже неоднократно писал об этом ранее, однако в который раз повторюсь: хорошо, что в большинстве своем мы не отвечаем обезумевшим украинцам встречной испепеляющей ненавистью. Не бежим, вытаращив глаза, вымарывать украинское культурное наследие в России. Однако порой просто поражаешься, насколько плохо мы до сих пор знаем и понимаем соседнюю страну и ее народ. И его положительные, и его деструктивные черты. Его особое мировоззрение и иррациональные мотивации.

Олесь Бузина беспощадно препарировал украинскую действительность с позиций русского киевлянина. Он понимал ее как никто другой. Для захватившей власть в Киеве националистической своры он был не просто чужой. Олесь был для них опаснейшим врагом, которого возможно было заставить замолчать только путем физического устранения. И вот человека больше нет. Остались лишь его книги. Не знаю, настигнет ли убийц Олеся справедливое наказание. Надеюсь, что да. Не знаю, будет ли когда-нибудь освобожден от бандеровских упырей русский Киев. Хочется верить, что да. В любом случае давайте сегодня просто вспомним «незлым, тихим словом» нашего друга Олеся, возьмем с полки любую из его книг и внимательно вчитаемся в ее строки. Для писателя во все времена это была, есть и будет лучшая дань памяти.

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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