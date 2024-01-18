За кем наследие Богдана?

«Мы вам позвоним» — именно так, если говорить современным языком, отреагировал русский царь в 1648 году на первую просьбу Богдана Хмельницкого взять Малую Русь «под свою руку». Однако храбрый гетман не сдавался и продолжал отчаянно драться с польскими угнетателями. И в 1653 году на повторное обращение предводителя малороссийских казаков Москва наконец-то телеграфирует: ок! Вот такой он русский экспансионизм — чаще робкий и нерешительный, чем уверенный и стремительный. Но если уж решено вступиться за малого брата, то незавидна судьба супостата. Будь то ляхи, янычары или прочие свеи. Ровно 370 лет назад, 18 января 1654 года, запорожское казачество на Переяславской раде принимает историческое решение о воссоединении с русским царством, однако пройдет еще четверть века постоянных войн, прежде чем территория Левобережной Украины закрепится за Россией.

«Что мы вовеки все едины были» — 127 328 казаков, мещан и вольных войсковых селян мужского пола приняли присягу на верность православному царю в ходе своеобразного референдума. Русским послам пришлось объехать 177 городов и сел, чтобы получить максимально представительный результат. Правда, женщин и холопов никто ни о чем не спрашивал, но на то и XVII век. В целом цифра всё равно получилась весомой — похоже, что по тем или иным основаниям за союз с Россией выступало большинство казаков. При этом важно иметь в виду, что свободолюбивые малороссы пошли под опеку русского царя на правах широкой автономии. И под существенные материальные гарантии: если на содержании Варшавы находилось только 20 тыс. «реестровых» казаков, то Москва увеличила их число втрое. Более того, Богдану Хмельницкому по факту дозволялось самостоятельно вступать в международные сношения.

Проще говоря, помимо «парадной» аргументации воссоединения разделенного православного народа, в соображениях запорожских казаков и их предводителя не меньшую, если не большую роль играли вполне себе прагматичные мотивации. Москва готова была дать больше прав и привилегий, чем Варшава. Да к тому же была более близка казакам по православной линии. Бинго! Кто знает, как повернулась бы история, если бы шляхта не относилась к большинству малороссов по-скотски, не называла их psia krew и bydło? Если бы польский подстароста не убил сына Хмельницкого и не выкрал его жену, венчавшись с ней по католическим обычаям? Так уж получается, что прагматика, а также самые разнообразные личные мотивы зачастую влияют на ход истории сильнее, чем провозглашаемые в торжественных декларациях идеи и принципы. Хотя не менее часто одно вовсе не противоречит и не отменяет другого.

Украина вообще территория сложная, перманентно нестабильная. С этим приходилось и еще не раз придется считаться. Это Богдан Хмельницкий упрямо гнул свою линию на союз с Россией, а вот уже после него с небольшими по историческим меркам перерывами пошли столь типичные для Украины «гетманы на час» вроде Петра Дорошенко, регулярно бегавшие сговариваться против нас с турками (поляками, шведами — нужное подчеркнуть). Москва тоже не оставалась в долгу, периодически сокращая автономные права запорожцев. Разумеется, это некоторое публицистическое упрощение, но на детальный исторический экскурс у нас с вами сейчас просто нет времени.

Важно честно признать, что взаимоотношения Москвы с Киевом слишком часто были, мягко говоря, не беспроблемными. Пожалуй, лучше всего сгладить противоречия между русскими и украинцами удалось в рамках СССР, который задал высокую интернациональную планку для всего мира. Однако и тогда Москва совершила ряд неочевидных в контексте единой страны, но болезненно проявившихся уже после распада Советского Союза ошибок. Начиная от чрезмерной «украинизации» русскоговорящих территорий УССР и заканчивая хрущевской амнистией нацистских коллаборантов, многие из которых как ни в чем не бывало вернулись на территорию Западной Украины. Еще более очевидную ошибку Москва совершила уже после обретения Киевом независимости, долгие годы субсидируя украинскую экономику на миллиарды долларов так, как будто бы мы всё еще оставались единым государством. В итоге вместо благодарности за русскую щедрость и дружеских отношений с ключевым соседом мы получили агрессивную «анти-Россию», смысл существования которой сводится к нанесению нам максимального вреда. Государство-камикадзе, самоубийственно «косплеющее» исторических неудачников — мазеп, петлюр, бандер и шухевичей.

«За кем наследие Богдана?» — задается вопросом Пушкин в далеком 1831 году. И если тогда ответ еще не был очевиден и настолько важен, как сейчас, то сегодня можно уверенно сказать: за Россией. Равно как и память о 1,3 млн украинцев, погибших в боях с нацистами на фронтах Великой Отечественной войны. Потому что Киев предал и продал эту память. Бесславно промотал доставшееся ему от предков историческое наследство, низведя свое прошлое и настоящее до сумбурного набора антирусских нарративов. И лишив себя тем самым будущего.

Главный вопрос — как грамотно распорядиться этнокультурным наследием совсем не чужого нам народа? Не выплеснуть его вместе с деструктивным «политическим украинством» на свалку истории. Хорошо, что в России на фоне обострения конфликта с Киевом не последовало череды импульсивных переименований всего и вся. Имена Богдана Хмельницкого, Тараса Шевченко, Леси Украинки были и останутся на карте нашей страны.

Только этого мало. Пожалуй, было бы верным решением создать полноценный академический институт украинского языка и культуры. И, как только позволят требования безопасности, разместить его на территории Запорожской области. Хотя бы для того, чтобы для 46% учащихся региона, изъявивших желание изучать украинский язык, имелась соответствующая учебно-методологическая база. А если задаваться совсем уж амбициозной целью, то и для того, чтобы помочь украинцам отделить их подлинное историко-культурное наследие от «накипи» и «баек львовского леса». Думаю, что не поставить самим себе такую высокую планку в год 370-летия воссоединения Украины с Россией было бы историческим упущением…

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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