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Цены на новостройки выросли в 11 крупнейших городах России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в России за прошлый месяц выросла в большинстве городов-миллионников, рассказали в федеральной компании «Этажи».

«Средняя стоимость квадратного метра в российских новостройках выросла до 132 350 рублей. Во многом дальнейший рост был спровоцирован ажиотажным спросом на первичном рынке последних двух месяцев из-за прекращения ипотеки с господдержкой 1 июля. С одной стороны, россияне скупали в этот период наиболее доступные по цене квадратные метры, что сократило долю бюджетного предложения в общем объеме, с другой — цены реально росли под давлением внешних факторов», — рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

На первом месте в рейтинге по росту средней цены квадратного метра на первичном рынке в последний месяц действия ипотеки с господдержкой и старых условий по семейной ипотеке среди городов-миллионников России оказалась Самара, где за прошлый месяц рост составил 3,1%, на втором — Красноярск (+2,8%), на третьем — Омск (+2,3%), на четвертом — Нижний Новгород (+1,5%), на пятом — Казань (+1,4%).

Далее следуют: Новосибирск (+1,3%), Воронеж (+1%), Санкт-Петербург (+0,9%), Пермь (+0,7%), Челябинск (+0,4%) и Екатеринбург (+0,3%). В Волгограде и Уфе средняя цена квадратного метра на первичном рынке за месяц осталась неизменной. Снижение же произошло в Краснодаре (–0,6%), Ростове-на-Дону и Москве (–0,1%).

«Самая доступная средняя цена квадратного метра среди городов-миллионников сейчас в Волгограде — 101 505 рублей, Челябинске — 111 874 рубля и Воронеже — 119 875 рублей. Стоит отметить, что раньше в тройку городов-миллионников с самой доступной ценой квадратного метра входил Омск, который сейчас занимает лишь четвертое место», — отметил Иванов.

По словам эксперта, в ближайшие полгода вряд ли стоит ожидать каких-то существенных изменений цен на первичном рынке жилья в России, скорее всего, они будут демонстрировать незначительные колебания на нынешних уровнях.

«Дальнейший рост цен ограничен уровнем покупательской способности, а снижение — инфляцией и себестоимостью строительства», — подытожил эксперт.

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Ранее, 5 июля, эксперты «Метриум» сообщали, что, несмотря на завершение программы льготной ипотеки на новостройки под 8% и на другие сложности, у покупателей есть возможность достичь более выгодной сделки. Они напоминали, что помимо льготной ипотеки существуют и другие меры господдержки. Так, многодетные семьи могут рассчитывать на единовременную выплату на погашение ипотеки до 450 тыс. рублей.

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