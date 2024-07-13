Подведены итоги вечера профессионального бокса «Ночь чемпионов IBA»

Вечер профессионального бокса «Ночь чемпионов IBA», прошедший в подмосковном Серпухове 12 июля, завершился уверенной победой российских боксеров Муслима Гаджимагомедова и Альберта Батыргазиева.

Двукратный чемпион мира и серебряный призер Игр в Токио Гаджимагомедов в главном поединке турнира в четвертом раунде отправил в нокаут китайца Чжана Чжаосиня, занимавшего первую строчку рейтинга IBA. Это принесло россиянину пояс чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте (до 101,6 кг).

Бой олимпийского чемпиона Батыргазиева с ирландцем Джоном Кэрроллом также завершился досрочно, в девятом раунде. Таким образом, спортсмен стал обладателем временного титула WBA во втором полулегком весе (до 59,0 кг), а также продлил свою победную серию до 11.

Кроме того, в рамках турнира на ринге встретились россиянин Дмитрий Двали и узбекистанец Шахобидин Заиров. Хотя во время боя Двали смотрелся предпочтительнее, в последнем раунде он всё же уступил, и бой окончился ничьей согласно судейским запискам.

Также Артур Субханкулов сразился с танзанийцем Кесей Абеидой Касонго в поединке в весе до 60 кг, отправив соперника в нокаут в третьем раунде. В свою очередь, Василий Егоров единогласным решением судей взял верх над филиппинцем Хосе Эспинасой.

За поединками наблюдали не только поклонники бокса, но и многие знаменитости. В их числе боксер Рой Джонс младший, комик Нурлан Сабуров, боец смешанных боевых искусств Петр Ян, футболист Дмитрий Тарасов, а также популярные блогеры с миллионной аудиторией. Перед зрителями также выступили Нилето и Татьяна Куртункова.

Вечер бокса прошел на летней арене «Колизей IBA» вместимостью 5 тыс. человек. Площадку возвели на общественном пляже «Серпуховские Мальдивы» по личной инициативе президента IBA Умара Кремлева. Организацией праздника спорта занималась промоутерская компания «Союз» при поддержке Международной ассоциации бокса и Федерации бокса России.

«Многие говорят, что это очень крутое шоу. Отличные отзывы. Даже Артур Бетербиев отметил, что, боксируя в США и Канаде, он не видел подобных. Сделали это для того, чтобы показать: матушка-Россия — спортивная сверхдержава. И лучшие события могут проходить только у нас», — заявил Умар Кремлев.

Он также добавил, что арена продолжит функционировать, а в будущем в Серпухове планируется возвести крытый Колизей IBA.