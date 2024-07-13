В Псковской области два человека пострадали при взрыве бытового газа в пятиэтажке
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- В Псковской области два человека пострадали при взрыве бытового газа в пятиэтажке
В городе Опочке Псковской области в пятиэтажном доме взорвался бытовой газ. Об этом 13 июля сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
«Сегодня утром в Опочке по адресу Сущевская, 2а, в многоквартирном пятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа», — написал он в Telegram-канале.
В результате взрыва пострадали два человека, три квартиры и два автомобиля получили повреждения.
Ранее в этот день пять человек пострадали при взрыве газового баллона в деревне Савино Ступинского района Московской области. Одного ребенка в тяжелом состоянии переводят в ожоговый центр в Люберцах.