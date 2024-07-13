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Терапевт Игнатикова предупредила об опасности шашлыков в жару

Врач Игнатикова: тепловой удар и кишечная инфекция — основные угрозы любителям шашлыка в жару
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Палящее солнце и раскаленный мангал с мясом — сочетания, которые как минимум таят в себе риск теплового удара и кишечной инфекции для детей и людей с хроническими заболеваниями, заметила 13 июля врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

«В первую очередь это сердечно-сосудистые заболевания: гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца. Такой метод проведения досуга также не для людей с заболеваниями почек, потому что в жару в организме нарушается электролитный баланс. Дети тоже страдают, потому что быстрее перегреваются, у них еще недостаточно отлажены механизмы терморегуляции», — пояснила врач в беседе с радио Sputnik.

Риск получить кишечную инфекцию в вышеописанных условиях не меньше — при высоких температурах микроорганизмы быстрее размножаются. Это может привести к пищевой интоксикации или острой кишечной инфекции, добавила Игнатикова.

«Если вы всё же решили готовить шашлык, то мясо для него должно быть очень свежее. Мариновать его желательно самостоятельно, затем мясо должно храниться в холодильнике и лишь минимум времени находиться в сыром виде на жаре», — порекомендовала диетолог.

Специалист напомнила и о высокой пожароопасности при высоких температурах и посоветовала жарить шашлык вечером, когда солнце идет на убыль. При этом не стоит забывать о нормах употребления мяса на ужин — важно не переедать перед сном, подчеркнула Игнатикова.

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7 июня врач-диетолог медцентра доктора Александровского Роза Гарасим рассказала «Известиям», как питаться в жару, чтобы не навредить здоровью. Первым делом она напомнила о важности соблюдать питьевой режим.

В мае диетолог сервиса Budu Наталия Гридина назвала здоровые сочетания шашлыка с другими продуктами. К примеру, шашлык отлично сочетается с жаренными на мангале овощами — кабачками, перцем и помидорами. В качестве закусок следует предпочесть овощи, на этот раз сырые.

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