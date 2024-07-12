Чернышенко открыл новый корпус в РЭУ им. Плеханова

В РЭУ им. Г.В. Плеханова открыли новый корпус цифровых технологий. Красную ленточку перерезали ректор вуза Иван Лобанов и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко с почетными гостями, сообщает телеканал «Известия». На церемонии открытия нового корпуса Плехановского университета Чернышенко вручил ректору Лобанову награду от президента — Почетный знак «За успехи в труде». Делегации показали разработки вуза в области ИИ и БПЛА. Также гости ознакомились с работой центра развития регионов. Политики осмотрели учебные аудитории, точки питания, тренажерный зал. Новый корпус цифровых и информационных технологий имени Вишнякова примет первых студентов уже в сентябре этого года.

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