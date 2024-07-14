Чуда не произошло

Завершился трехдневный саммит блока НАТО, который ознаменовался очередными громкими заявлениями от официальных лиц военного-политического руководства США и их союзников о перспективах дальнейшей эскалации конфликтов в различных регионах мира: Восточная Европа, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия. В итоговой декларации страны — члены альянса обозначили стратегическое видение дальнейшего развития своего сотрудничества по многим ключевым направлениям деятельности: ядерное сдерживание, поддержка оборонно-промышленного комплекса, противоборство невоенными средствами, укрепление критически важной подводной инфраструктуры.

Сегодня НАТО — это не только военный союз 32 стран, но уже глобальная угроза для многих государств мира в информационном, кибернетическом и космическом пространстве. Примечательно, что альянс уделяет особое внимание своему технологическому будущему, о чем свидетельствуют, к примеру, планы по созданию нового центра по кибербезопасности в городе Монс (Бельгия). Подобные инициативы подразумевают не только привлечение военнослужащих к соответствующей работе по выявлению и пресечению вероятных угроз в киберпространстве, здесь же будут задействованы гражданские специалисты в этой области, что позволяет развивать в определенной степени государственно-частное партнерство (ГЧП) между военными ведомствами и представителями профильных бизнес-структур.

Механизм ГЧП способствует определенной гибкости в вопросах необходимого инвестирования и принятия оперативных решений. Аналогичным образом происходит взаимодействие и в космической сфере, где уже всем известная американская компания SpaceX оказывает значительную поддержку преступному киевскому режиму, предоставляя ВСУ доступ к спутниковой инфраструктуре Starlink.

Отдельного внимания заслуживают вопросы в части ядерных сил, поскольку союзники по НАТО обсуждают перспективы проведения соответствующих испытаний и обновления своих возможностей. Нельзя исключать того факта, что перечень стран, где размещено ядерное оружие, может быть расширен или же в европейские государства могут быть поставлены многофункциональные средства доставки вооружения, которые способны поражать боеголовками как с ядерным, так и с неядерным оснащением. И в этой связи ключевые тезисы о том, что военный блок НАТО направлен прежде всего на обеспечение мира и безопасности, явно должны быть заменены на тезисы, что Североатлантический альянс — главный поставщик войны и хаоса.

Международная кооперация блока НАТО по-прежнему остается одним из основных способов ведения враждебной внешней политики альянса, где особенно стоит отметить участие в прошедшем саммите представителей Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. Предполагается, что указанные страны в перспективе будут задействованы в развитии военно-промышленного комплекса и, как итог, увеличении выпуска готовой продукции в виде военной техники и боеприпасов, предположительно для нужд военно-морских и военно-воздушных сил, что, соответственно, усугубит будущую обстановку в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Безусловно, подобный саммит не мог обойтись без вопроса о дальнейшей поддержке Украины. Помимо планов по выделению очередных финансовых средств на поддержание злонамеренной деятельности ВСУ обращает на себя внимание оценка результатов и действий во время украинского конфликта. Мы видим, как происходит пересмотр возможностей оборонно-промышленного комплекса США и их союзников. Это должно привести к нивелированию рисков и угроз при реализации сценариев будущих вооруженных конфликтов.

Как минимум в краткосрочной перспективе внимание НАТО к Киеву будет оставаться еще на высоком уровне, с учетом того что зона украинского конфликта — это в определенной степени полигон для испытания различных видов вооружения.

Однако я бы еще отметил некоторую неопределенность и осторожность стран — членов Североатлантического альянса, которая была замечена на саммите. Это может быть связано с различными ожиданиями от избирательной кампании в США, основной этап которой должен пройти осенью этого года. Ведь в случае если нынешний президент Джо Байден (или иной возможный кандидат от Демократической партии) потерпит поражение в пользу экс-лидера Дональда Трампа, НАТО ждет пересмотр нынешней стратегии, включая военные расходы. Безусловно, подобные изменения не отменят того факта, что альянс продолжит проведение своих многочисленных военных учений и кампании по сдерживанию России и Китая.

Автор — директор Центра образовательных программ Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ

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