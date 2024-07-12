У туристов набирают популярность поездки на Дальний Восток и Бурятию

Россияне стали чаще выбирать новые направления летнего отдыха. Среди туристов растет спрос на поездки на Дальний Восток, сообщает телеканал «Известия». Рекордсменом стал Южно-Сахалинск, спрос на поездки туда увеличился в два раза. Билеты туда и обратно до Сахалина будут стоит в среднем ₽25 тыс. Больше стали интересовать россиян и другие дальневосточные города: количество поездок во Владивосток выросло на 9%, в Хабаровск — на 5%, цены на билеты — ₽28,4 тыс. и ₽26,7 тыс. Лидером среди заграничных направлений стала Грузия. Популярность поездок в край вечной весны выросла на 266%. Популярными становятся у россиян и другие направления. Показывают рост на 33% перелеты в Улан-Удэ, билеты туда и обратно стоят ₽26,7 тыс. Также растет спрос на авиапутешествия в Казань — туда можно слетать за ₽11 тыс., Горно-Алтайск — за билеты придется отдать ₽36 тыс. А в Волгоград за перелет надо будет заплатить ₽16,8 тыс. Не сдают позиции Япония, Киргизия, Китай, Южная Корея, Таиланд и Индонезия. Лидер среди азиатских направлений — Вьетнам — рост до 135%. Второе место занимает Япония — популярность выросла почти в два раза. Третье место поделили Киргизия, Китай и Корея.

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