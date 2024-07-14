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Количество email-рассылок в 2024 году в России увеличилось вдвое
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Количество email-рассылок в 2024 году в России увеличилось вдвое

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Количество электронных писем, которые отправляют друг другу россияне, за последние пять лет увеличилось вдвое. Это показывает исследование российского Email-сервиса Unisender ко Дню российской почты, с которыми ознакомились «Известия».

Unisender проанализировал 40 млрд писем с 2019 года — около трети всех рассылок в России за этот период.

«В период пандемии количество рассылок практически не менялось, а по сравнению с 2019 годом их активность даже несколько снизилась: на карантине пользователи предпочитали мессенджеры и социальные сети. Но в 2022-м, после блокировки популярных социальных сетей и отключения рекламных возможностей в Google и YouTube, многие компании «пересели» на почту. Число рассылок резко выросло: с чуть больше чем 100 тыс. в 2021-м до 130 тыс. в 2022-м и 180 тыс. в 2023-м», — рассказал «Известиям» кофаундер Unisender Константин Гущин.

Особенно популярными рассылки с помощью электронной почты стали среди предпринимателей и блогеров.

«Люди всё чаще выбирают email для коммуникации с брендами: по соотношению публичного и частного, раздражающего и комфортного почта выигрывает даже у бурно развивающихся мессенджеров. Так, пользователи качественных почтовых сервисов редко сталкиваются со спамом и нежеланными сообщениями, могут удобно фильтровать письма», — отметили в сервисе.

Кроме того, в Unisender популярность электронных рассылок объясняют тем, что они не требуют немедленного внимания и действия, многие открывают их в действительно удобное время — а значит, и лучше реагируют.

В 2024-м и последующие несколько лет прирост рассылок не остановится, но станет плавнее: писем будет больше примерно на 5% каждый год, добавили в сервисе.

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В ноябре 2023 года программист-исследователь команды машинного обучения почты Mail.ru Мария Анисимова рассказала, как почтовым сервисам удается минимизировать получение нежелательных писем пользователями с помощью технологий машинного обучения — ML-моделей.

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