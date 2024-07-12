Никита Кобелев рассказал о планах на должности худрука Александринского театра

Режиссер Никита Кобелев 12 июля рассказал «Известиям» о своих планах на должности художественного руководителя Александринского театра в Санкт-Петербурге.

«Сейчас подробно рано говорить, но очень важно сказать, что [бывший худрук] Валерий Владимирович Фокин остается в театре в качестве президента и, в общем, какие-то обязанности будут распределяться уже между нами. <…> Валерий Владимирович — человек, который будет влиять на решения внутри театра и снаружи. <…> Будет продолжаться та политика, которая была и при Валерии Владимировиче Фокине, никаких резких движений точно не будет, потому что я уже в этом театре отработал год и мне очень нравится, как тут всё выстроено, поэтому будем продолжать тот курс, который уже намечен», — сказал он.

О назначении Кобелева стало известно ранее в этот день. С июня 2023 года он был в театре главным режиссером.

Валерий Фокин руководил Александринским театром с 2003 года.