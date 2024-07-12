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Ведущий «Опасных связей» на «ЧЕ!» выступил на закрытии выставки «Россия»

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Фото: РИА Новости/Артём Коренюк
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7 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности ведущий телеканала «ЧЕ!» Дмитрий Рыбин и эксперт по психологии отношений Дмитрий Гухман откровенно поговорили с гостями выставки о любви и семейных ценностях.

Почему люди изменяют? Как улучшить отношения с партнером? Какие действия ставят под угрозу стабильные и счастливые отношения? Что нужно знать о желаниях партнера? И конечно, как сохранить чувства друг к другу на протяжении всей жизни? Ведущий самого «острого» реалити на «ЧЕ!» и дипломированный психолог ответили на эти и другие вопросы, касающиеся любви и верности, и дали советы, которые помогут сохранить эмоциональную близость с любимыми. Советы и полная запись встречи доступны по ссылке в социальной сети телеканала.

«На съемках, когда мы застаем людей с поличным, я часто слышу миф от мужчин, что мы все полигамные, — поделился после встречи ведущий реалити Дмитрий Рыбин. — Поэтому мне было интересно узнать у Дмитрия, как у «человека науки», психолога и сексолога, есть ли на самом деле основания у биологической интерпретации измен. Физиологическое возбуждение действительно может быть сильнее во время конфетно-букетного периода, но, оказывается, чтобы сохранить интерес не обязательно каждый раз искать новую женщину. Чувствуете разницу? То есть, чтобы получить больше эмоций, достаточно чаще устраивать романтические свидания с женой или девушкой. Более того, научно доказано, что в отношениях главную роль играет эмоциональный контакт, который с новым партнером никогда не будет выше, чем с постоянным».

Паблик-ток привлек внимание аудитории, как на самой площадке, так и в прямом эфире в социальной сети. Задать вопросы экспертам смогли и гости выставки, и поклонники реалити, пришедшие за конкретным советом. Зрители прямого эфира также не остались в стороне и были активны на протяжении всего мероприятия. А за самые интересные и оригинальные вопросы гости лектория и интернет-пользователи получили яркие подарки от телеканала «ЧЕ!».

Главным лейтмотивом беседы стала все-таки не проблема самих измен, а поиск причин, которые к ним ведут.

Дмитрий Гухман назвал одну из самых частых причин кризиса в отношениях: «У многих мужчин есть комплекс «Мадонна и блудница» — когда женщина в конфетно-букетный период проявляет свой архетип любовницы и зажигает в мужчине страсть, а потом выходит замуж и включает эффект «внутренней золушки» или даже «мамочки», у мужчины меняется отношения к жене. С ней он теперь хоть на край земли, но уже как с «мамой».

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