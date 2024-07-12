Выгнавшего девушку из вагона метро оштрафовали на 1 тыс. рублей

Преображенский суд Москвы назначил штраф на сумму 1 тыс. рублей хулигану, выгнавшему из вагона метро девушку из-за ее короткой стрижки. Об этом сообщили «РИА Новости» в суде 12 июля.

«Суд признал Сафонова Владимира Игоревича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»)», — говорится в сообщении.

Пострадавшей оказалась певица, блогер Анастасия Ермак. Девушка вместе со своим другом села в вагон на станции «Сокольники». За ними зашел неизвестный мужчина, который «удивился внешности» и начал снимать ее на видео. Кроме того, пассажир уточнил, какой девушка национальности. После ответа в сторону Ермак последовали оскорбления.

На кадрах видно, как один из пассажиров, нецензурно выражаясь, требует от певицы и ее спутника выйти из вагона. Пострадавшая отметила, что никто из людей не оказал ей помощь.

«Написала заявление на Сафонова. Честно, не хотела идти в полицию, так как решила, что ему прилетит маленькое наказание, решила, что Бог его накажет. Но когда меня начал поддерживать народ, я решила, этому делу надо придать огласку и довести до конца, ведь уже знает вся страна. Люди, спасибо, надеюсь, со мной и моим другом всё будет в порядке. Держу вас в курсе», — обратилась Ермак к своим подписчикам в Telegram-канале.

При этом уточняется, что мужчина не намерен извиняться перед девушкой. Ему стыдно лишь перед пассажирами, которые стали слушателями нецензурной брани.

Ранее, 13 марта, в московском метро 23-летний мужчина несколько раз ударил ножом девушку, которая не разрешила проводить ее до дома. Нападавший попытался скрыться, однако пассажиры задержали его и передали правоохранителям.

Мужчина заключен под стражу, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).