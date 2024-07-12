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Эксперт рассказала об особенностях обучения школьников в профильных классах

Эксперт Подсухина: обучение в профильных классах помогают развить таланты ребенка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Всё чаще в школах появляются профильные классы. Многие ученики и их родители встают перед выбором, идти в общеобразовательный или профильный класс? Что такое профильный класс? Кому он подходит? Чем отличается профильный класс от обычного? На эти вопросы «Известиям» 12 июля ответила педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина.

Она отметила, что профильные классы предоставляют учащимся возможность углубленного изучения одной из сфер знаний: гуманитарной, технической, естественно-научной, социально-экономической. Специализация внутри профилей может быть еще более узкой. Такие классы поддерживают и развивают таланты ребят в определенной сфере, помогают определиться с будущей профессией. От обычных классов профильные отличаются углубленным изучением определенной группы предметов, на которые выделяется больше учебных часов.

«Например, если поступить в гуманитарный класс, в расписании появится право и экономика вместо обществознания, зарубежная и отечественная литература, история родного языка. Зато не будет химии, физики, биологии, они объединяются в естествознание и изучаются в обзорном режиме. Такой подход дает возможность качественно подготовиться к ЕГЭ по своему профилю. При этом время и силы не расходуются на другие предметы, что очень важно при подготовке к экзаменам», — объяснила педагог.

Выбор между профильным и обычным классом, по ее словам, зависит от интересов и способностей ученика, а также его планов на будущее. Обычно разделение на профильные и общие классы происходит после девятого класса, когда ученик уже понимает, что ему более интересно. Для многих это прекрасная возможность погрузиться в будущую специальность, узнать больше о сфере своих интересов и уже в старшей школе начать развиваться в выбранном направлении.

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«Иногда в десятый класс идет подросток, который еще не определился с направлением будущей деятельности. Экзамены уже совсем скоро, и нужно начать готовиться к ним, а для этого необходимо сделать выбор. В таком случае можно пройти профориентацию и понять, к чему ученик более всего склонен», — добавила эксперт.

Она отметила, что перед переходом в профильный класс необходимо взвесить все за и против. Этот шаг потребует действительно много времени на изучение профильной группы предметов, нагрузка будет большой, к этому нужно быть готовым. Однако остальные предметы изучаются поверхностно, это ведет к сужению кругозора.

Также педагог обратила внимание, что все школьные предметы могут пригодиться в жизни, и все они так или иначе нужны будут в университете. Сложности могут возникнуть и если захочется сменить специализацию, это будет очень трудно ввиду недостатка знаний по другим предметам.

По ее мнению, если становится понятно, что ученик имеет явно выраженную склонность к определенной группе предметов, то имеет смысл определить его в профильный класс.

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«В настоящее время они есть не во всех школах, но можно подобрать новое место учебы, в котором есть интересующий профиль. Однако необходимо учитывать возможности семьи, доступность нового учебного заведения, способность ученика адаптироваться к новой социальной среде. Нужно иметь в виду, что стресс от адаптации может негативно сказаться на успеваемости и нивелировать достоинства профильного класса», — резюмировала Подсухина.

5 июля Подсухина рассказала «Известиям», как не растерять знания за лето. По ее словам, чтобы понять, насколько интенсивная работа требуется, можно взглянуть на свои оценки за прошедший учебный год или же ориентироваться на собственные ощущения и пробелы в знаниях. Ученик может оценить уровень знаний, пройдя тестирование по предмету, оно укажет на темы, которые вызывают проблемы.

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