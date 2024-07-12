В продюсерском центре Игоря Матвиенко осудили санкции YouTube против артистов из РФ
Блокировка каналов российских артистов со стороны видеохостинга YouTube напоминает цензуру нацистской Германии, которая предполагала сожжение книг. Об этом 12 июля заявили «Известиям» в пресс-службе продюсерского центра композитора Игоря Матвиенко.
«Когда кто-то пытается уничтожить песни о любви к Родине, это очень грустно и напоминает действия в нацистской Германии, когда в 30-е года прошлого века жгли книги», — рассказали в пресс-службе ПЦ.
Также в пресс-службе отметили, что народную любовь к песням группы «Любэ», для которой Матвиенко написал множество хитов, невозможно сломать никакими санкциями. К тому же блокировка на зарубежных платформах подталкивает РФ к развитию собственных хостингов, уверены в продюсерском центре.
«И потом, наши песни и клипы есть на российских платформах — «ВК Музыка», RuTube и т. д., так что невелика беда. Поэтому даже скажем спасибо, что помогаете нашей стране развиваться. Чем больше от вас санкций, тем больше у нас возможностей и рабочих мест», — рассказали в компании Матвиенко.
Ранее, 4 июля, в Роскомнадзоре сообщили о блокировке видеохостингом ряда каналов российских артистов. В этот список попали в том числе музыкальные исполнители Полина Гагарина, Олег Газманов, Юлия Чичерина и Григорий Лепс.