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В продюсерском центре Игоря Матвиенко осудили санкции YouTube против артистов из РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Блокировка каналов российских артистов со стороны видеохостинга YouTube напоминает цензуру нацистской Германии, которая предполагала сожжение книг. Об этом 12 июля заявили «Известиям» в пресс-службе продюсерского центра композитора Игоря Матвиенко.

«Когда кто-то пытается уничтожить песни о любви к Родине, это очень грустно и напоминает действия в нацистской Германии, когда в 30-е года прошлого века жгли книги», — рассказали в пресс-службе ПЦ.

Также в пресс-службе отметили, что народную любовь к песням группы «Любэ», для которой Матвиенко написал множество хитов, невозможно сломать никакими санкциями. К тому же блокировка на зарубежных платформах подталкивает РФ к развитию собственных хостингов, уверены в продюсерском центре.

«И потом, наши песни и клипы есть на российских платформах — «ВК Музыка», RuTube и т. д., так что невелика беда. Поэтому даже скажем спасибо, что помогаете нашей стране развиваться. Чем больше от вас санкций, тем больше у нас возможностей и рабочих мест», — рассказали в компании Матвиенко.

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Ранее, 4 июля, в Роскомнадзоре сообщили о блокировке видеохостингом ряда каналов российских артистов. В этот список попали в том числе музыкальные исполнители Полина Гагарина, Олег Газманов, Юлия Чичерина и Григорий Лепс.

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