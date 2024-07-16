Больше половины россиян верят в связанные с путешествиями приметы

Сервис «Яндекс Путешествия» провел опрос и выяснил, насколько российские путешественники суеверны и склонны ли списывать непредвиденные ситуации на приметы. Помимо прочего, выяснилось, что больше половины российских путешественников верят в приметы. Результатами опроса аналитики поделились с «Известиями» 13 июля.

Так, 15% опрошенных признались, что в их жизни хоть раз было такое, что долгожданная поездка или сорвалась, или прошла неудачно из-за несоблюдения какой-то из примет.

Самой популярной приметой, которую соблюдает абсолютное большинство (74%) россиян, оказалось «посидеть на дорожку». 40% близка история про то, что домой нельзя возвращаться за забытыми вещами, 38% обязательно смотрятся в зеркало перед выходом.

Каждый пятый россиянин всегда держит свои планы о путешествии втайне, чтобы никто не сглазил, а 3% даже не фотографируются перед поездкой. Вера некоторых в приметы влияет даже на даты поездки: 8% никогда не начинают путешествие в пятницу 13-го, 5% не отправятся в дорогу в понедельник.

Каждый десятый путешественник на непредвиденные ситуации в поездках реагирует с энтузиазмом и с азартом принимается их решать. Еще примерно столько же путешественников на срыв планов реагируют спокойно, добавляя, что выбить из колеи их не так-то просто.

Согласно опросу, с большинством россиян (51%) непредвиденные ситуации во время путешествий происходят лишь иногда. Еще 42% респондентов в такие ситуации или никогда не попадали, или, если и попадали, то крайне редко. Наиболее распространенной бедой российских путешественников становится их собственная забывчивость — более трети хоть раз в жизни оставляли что-то важное в отелях или гостиницах.

Почти треть (29%) хотя бы раз опаздывали на свой рейс, 19% — теряли что-то важное во время поездки. Еще 14% приезжали на вокзал или в аэропорт, перепутав время (причем 2% признались, что с ними такое случается часто). 8% респондентов ошибались и приезжали не в тот аэропорт или вокзал. А вот каждый 10-й россиянин сталкивался с тем, что кто-то из его окружения путал города или страны прилета и из-за этого попадал впросак.

Больше всего при срыве планов или появлении непредвиденных ситуаций во время путешествий россиян пугают потеря денег (53%) и драгоценного времени (32%). Треть россиян в принципе начинают стрессовать, когда всё идет не по плану, а чуть более четверти в такие моменты начинают чувствовать разочарование. 20% напрягает то, что им придется заново продумывать график и план действий на поездку.

25 июня эксперты «Туту» назвали «Известиям» десять самых загадочных и интересных пещер России. Среди них — Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае, пещера Сквозная в Республике Адыгея и искусственные пещеры парка «Рускеала» в Республике Карелия.