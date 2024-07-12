В Госдуме предложили ужесточить наказания за вовлечение детей в преступления

Депутаты внесли в Госдуму поправки к статьям 150 и 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»). Об этом 12 июля сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В частности, квалифицирующими признаками, усиливающими уголовную ответственность, предлагается установить вовлечение в преступление лица, не достигшего 14 лет. Также речь идет о вовлечении двух и более несовершеннолетних.

«Усиленную ответственность до 6 лет лишения свободы предлагается установить, если детей вовлекают в преступную деятельность с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей», — написал Пискарев в своем Telegram-канале.

По словам депутата, чаще всего подростков вовлекают в сбыт наркотиков и психотропных веществ. Также он отметил, что были зафиксированы случаи вовлечения детей, включая младшеклассников, в совершение диверсий, уточнила «Газета.Ru».

Пискарев подчеркнул, что эффективность подобных мер показало принятое несколько лет назад решение об усилении ответственности за склонение детей к суициду. Таких случаев стало заметно меньше.

10 июля суд в Москве вынес обвинительный приговор подростку, который летом 2023 года поджег ровесника на детской площадке. Зюзинский районный суд приговорил несовершеннолетнего Давида А. к пяти годам воспитательной колонии.

Суд установил, что дети играли друг с другом, когда один из них облил ровесника легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег. Пострадавший 14-летний Артем Ш. получил ожоги более 90% кожи и в течение года находится в критическом состоянии.