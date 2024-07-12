Альянс проигравших

Предыдущий юбилейный саммит НАТО проходил четверть века назад, в 1999 году. Все мы помним это время. Регулярные декларации о «конце истории» и «однополярном моменте», гарантом которых выступает «незаменимая страна» (по выражению Мадлен Олбрайт) — США. Культ экспорта демократии и глобализма. Полное ощущение безнаказанности коллективного Запада, только что осуществившего агрессию против Югославии в демонстративном презрении к Уставу ООН. Наконец, закрепление курса на расширение альянса на Восток — в полном противоречии данным советским и российским руководителям обещаниям. И конечно, пафосные речи Билла Клинтона и Тони Блэра о незыблемости этого «построенного на правилах» миропорядка, призванного закрепить «право сильного» в глобальных делах. Мало кто мог противопоставить что-то существенное такому напору участников «саммита победителей».

Нынче мы наблюдаем совершенно иную ситуацию. Запад переживает тяжелейший кризис, затронувший практически все ведущие страны евро-атлантического сообщества. В Великобритании только что позорно завершилась эпоха доминирования неоконсерваторов — но и лейбористам во главе с Киром Стармером рано успокаиваться: две ведущие системные партии получили в совокупности меньше голосов избирателей, чем когда-либо в истории страны. Британское население явно устало от популизма и авантюризма, в том числе внешнеполитического, оторвавшихся от своего электората элит. Франция ввергнута в хаос инициированными Эммануэлем Макроном выборами, которые продемонстрировали беспрецедентный раскол в обществе и оставили страну без пользующегося доверием граждан правительства. В Германии рейтинг Олафа Шольца и всей правящей коалиции продолжает оставаться рекордно низким. На выборах в Европарламент правые силы добились небывалого успеха. Как вишенка на торте, США погрузились в пучину внутренних противоречий, связанных с нежеланием находящегося в явно неадекватном состоянии Джо Байдена выйти из президентской гонки.

Тем не менее на саммите НАТО все упомянутые персонажи и их младшие партнеры были полны демонстративного оптимизма и приняли очередную крайне деструктивную резолюцию, отражавшую желание расширить и углубить украинский конфликт. В то время как само население многострадальной Украины устало от курса команды Владимира Зеленского на бесконечную войну, превращающую в руины города страны, Североатлантический альянс заявляет о необратимости интеграции в него Киева, прекрасно понимая, что эта линия и стала первопричиной кризиса. Более того, НАТО берет на себя функции по координации оказания западной помощи киевскому режиму, де-факто превращаясь в сторону конфликта.

Одновременно, как бы невзначай, западные страны возвращают ситуацию в сфере безопасности в начало 1980-х годов, когда так называемый кризис евроракет существенно повысил риск обмена ударами между НАТО и Советским Союзом. Озвученное на саммите решение о размещении американских ракет средней и меньшей дальности в Германии, конечно, представляет собой ничем не прикрытую и бессмысленную эскалацию. При этом если 40 лет назад так или иначе продолжался переговорный процесс между Москвой и Западом, сейчас он сведен на нет, да и невозможен, пока идея нанесения нам «стратегического поражения» бередит умы американо-европейских политиков. Не видим мы и масштабных демонстраций в Европе против подобных милитаристских решений — напротив, «Зеленые», сформировавшиеся как мощная сила на волне антивоенных протестов 1960–1970-х сегодня с энтузиазмом поддерживают подталкивание континента к грани катастрофы. Всё смешалось в лагере вчерашних пацифистов и псевдомиротворцев.

Однако это еще не предел. Как будто атлантистам мало нынешнего уровня международной напряженности, в итоговой декларации зафиксировано стремление расширить присутствие организации в Азии — и это в тот момент, когда ситуация вокруг Тайваня и КНДР силами США становится все более взрывоопасной. По сути, Вашингтон и Брюссель провоцируют Москву и Пекин на бессрочное противостояние, новую гонку вооружений и повышение ставок в глобальной геополитической игре. Делаются всё новые шаги в сторону милитаризации Арктики и космического пространства. Запад явно стремится расширить линию невидимого фронта — и в силу идеологических причин, и ради мобилизации русофобски накрученной части электората, и, конечно же, в интересах лоббистов ВПК, паразитирующих на предвоенной истерии.

Мы должны спокойно и уверенно подходить к этой ситуации. С одной стороны, необходимо создать все усилия для того, чтобы не допустить подрыва национальной и международной безопасности силами альянса. С другой — делать это нужно вдумчиво, не подвергая угрозе экономику, образ жизни граждан и отношения с Глобальным Югом. Мы способны продолжать эту шахматную партию с минимальными издержками, принимая во внимание усиление центробежных тенденций в стане наших оппонентов. Будем надеяться, что рано или поздно европейские и американские избиратели отправят на заслуженную пенсию инициаторов новой холодной войны. А пока этого не произошло — активизируем взаимодействие с нашими друзьями на Юге и Востоке, чтобы на деле доказать странам НАТО бессмысленность и бесперспективность их политики, ставящей мир на грань беспрецедентного по своей разрушительности конфликта.

Автор — проректор Дипломатической академии

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