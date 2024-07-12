Реклама
Прямой эфир
Экономика
Мишустин заявил о росте ВВП в России за пять месяцев на 5%
Мир
Китай ввел санкции против шести компаний США из-за продажи вооружения Тайваню
Общество
Арестован планировавший нападение на храм в Майкопе мужчина
Спорт
СМИ узнали о планах семьи Мбаппе купить футбольный клуб «Кан»
Экономика
Почти 40% россиян готовы перевести «замороженные» пенсионные накопления в ПДС
Экономика
Почти 192 тыс. россиян признали банкротами в первой половине 2024 года
Общество
Фирма блогера Шабутдинова проиграла дело о защите деловой репутации
Общество
Сотрудники ФСИН привлечены к ответственности после захвата заложников в СИЗО
Интернет и технологии
Песков объяснил замедление работы YouTube в РФ проблемой с оборудованием
Общество
Выгнавшего девушку из вагона метро оштрафовали на 1 тыс. рублей
Армия
Российские военные начали испытания нового наземного дрона «Айболит» в зоне СВО
Мир
РФ приостановит японский промысел в зоне Курил из-за ремонта маяка
Мир
Умерла советская актриса Любовь Стриженова
Происшествия
На борту упавшего в Подмосковье пассажирского самолета были три члена экипажа
Армия
Российские военные установили флаг в центре Урожайного в ДНР
Мир
Мезенцев заявил о росте товарооборота РФ и Белоруссии на 11%
Общество
Вильфанд объяснил аномальную жару в июне в России

Альянс проигравших

Проректор Дипакадемии Олег Карпович — о том, как саммит в Вашингтоне продемонстрировал деструктивный подход НАТО к международным делам
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предыдущий юбилейный саммит НАТО проходил четверть века назад, в 1999 году. Все мы помним это время. Регулярные декларации о «конце истории» и «однополярном моменте», гарантом которых выступает «незаменимая страна» (по выражению Мадлен Олбрайт) — США. Культ экспорта демократии и глобализма. Полное ощущение безнаказанности коллективного Запада, только что осуществившего агрессию против Югославии в демонстративном презрении к Уставу ООН. Наконец, закрепление курса на расширение альянса на Восток — в полном противоречии данным советским и российским руководителям обещаниям. И конечно, пафосные речи Билла Клинтона и Тони Блэра о незыблемости этого «построенного на правилах» миропорядка, призванного закрепить «право сильного» в глобальных делах. Мало кто мог противопоставить что-то существенное такому напору участников «саммита победителей».

Нынче мы наблюдаем совершенно иную ситуацию. Запад переживает тяжелейший кризис, затронувший практически все ведущие страны евро-атлантического сообщества. В Великобритании только что позорно завершилась эпоха доминирования неоконсерваторов — но и лейбористам во главе с Киром Стармером рано успокаиваться: две ведущие системные партии получили в совокупности меньше голосов избирателей, чем когда-либо в истории страны. Британское население явно устало от популизма и авантюризма, в том числе внешнеполитического, оторвавшихся от своего электората элит. Франция ввергнута в хаос инициированными Эммануэлем Макроном выборами, которые продемонстрировали беспрецедентный раскол в обществе и оставили страну без пользующегося доверием граждан правительства. В Германии рейтинг Олафа Шольца и всей правящей коалиции продолжает оставаться рекордно низким. На выборах в Европарламент правые силы добились небывалого успеха. Как вишенка на торте, США погрузились в пучину внутренних противоречий, связанных с нежеланием находящегося в явно неадекватном состоянии Джо Байдена выйти из президентской гонки.

Тем не менее на саммите НАТО все упомянутые персонажи и их младшие партнеры были полны демонстративного оптимизма и приняли очередную крайне деструктивную резолюцию, отражавшую желание расширить и углубить украинский конфликт. В то время как само население многострадальной Украины устало от курса команды Владимира Зеленского на бесконечную войну, превращающую в руины города страны, Североатлантический альянс заявляет о необратимости интеграции в него Киева, прекрасно понимая, что эта линия и стала первопричиной кризиса. Более того, НАТО берет на себя функции по координации оказания западной помощи киевскому режиму, де-факто превращаясь в сторону конфликта.

Одновременно, как бы невзначай, западные страны возвращают ситуацию в сфере безопасности в начало 1980-х годов, когда так называемый кризис евроракет существенно повысил риск обмена ударами между НАТО и Советским Союзом. Озвученное на саммите решение о размещении американских ракет средней и меньшей дальности в Германии, конечно, представляет собой ничем не прикрытую и бессмысленную эскалацию. При этом если 40 лет назад так или иначе продолжался переговорный процесс между Москвой и Западом, сейчас он сведен на нет, да и невозможен, пока идея нанесения нам «стратегического поражения» бередит умы американо-европейских политиков. Не видим мы и масштабных демонстраций в Европе против подобных милитаристских решений — напротив, «Зеленые», сформировавшиеся как мощная сила на волне антивоенных протестов 1960–1970-х сегодня с энтузиазмом поддерживают подталкивание континента к грани катастрофы. Всё смешалось в лагере вчерашних пацифистов и псевдомиротворцев.

Однако это еще не предел. Как будто атлантистам мало нынешнего уровня международной напряженности, в итоговой декларации зафиксировано стремление расширить присутствие организации в Азии — и это в тот момент, когда ситуация вокруг Тайваня и КНДР силами США становится все более взрывоопасной. По сути, Вашингтон и Брюссель провоцируют Москву и Пекин на бессрочное противостояние, новую гонку вооружений и повышение ставок в глобальной геополитической игре. Делаются всё новые шаги в сторону милитаризации Арктики и космического пространства. Запад явно стремится расширить линию невидимого фронта — и в силу идеологических причин, и ради мобилизации русофобски накрученной части электората, и, конечно же, в интересах лоббистов ВПК, паразитирующих на предвоенной истерии.

Мы должны спокойно и уверенно подходить к этой ситуации. С одной стороны, необходимо создать все усилия для того, чтобы не допустить подрыва национальной и международной безопасности силами альянса. С другой — делать это нужно вдумчиво, не подвергая угрозе экономику, образ жизни граждан и отношения с Глобальным Югом. Мы способны продолжать эту шахматную партию с минимальными издержками, принимая во внимание усиление центробежных тенденций в стане наших оппонентов. Будем надеяться, что рано или поздно европейские и американские избиратели отправят на заслуженную пенсию инициаторов новой холодной войны. А пока этого не произошло — активизируем взаимодействие с нашими друзьями на Юге и Востоке, чтобы на деле доказать странам НАТО бессмысленность и бесперспективность их политики, ставящей мир на грань беспрецедентного по своей разрушительности конфликта.

Автор — проректор Дипломатической академии

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024