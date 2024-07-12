Появились кадры смертельного ДТП с двумя трамваями под Челябинском
«Известия» в пятницу, 12 июля, публикуют кадры момента смертельной аварии с участием двух трамваев в Златоусте Челябинской области.
На видео показано, как один из трамваев на большой скорости врезается в заднюю часть второго. После этого первое транспортное средство проезжает вперед и сбивает женщину, переходящую трамвайные пути.
Авария произошла в Златоусте ранее в этот день. Пострадавшим пешеходом оказалась женщина примерно 60 лет, которая скончалась в больнице после ДТП. В результате случившегося травмы также получили водитель одного из трамваев и шесть пассажиров. Позже сообщалось о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан»).