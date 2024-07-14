Где смотреть трансляцию финального матча Евро-2024

Сборные Испании и Англии сыграют в финале чемпионата Европы по футболу. Встреча состоится в воскресенье, 14 июля, на олимпийском стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Где смотреть трансляцию решающего матча Евро-2024 — в материале «Известий».

Финал Евро-2024 — где смотреть матч

В России трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Кроме того, на ресурсах «Матч ТВ» можно посмотреть лучшие моменты всех игр Евро‑2024. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Текстовую онлайн-трансляцию матча проведут ряд интернет-изданий, в том числе газета «Спорт-Экспресс». Следить за ключевыми событиями финала можно в матч-центре на сайте издания.

Список вещателей из других стран опубликован на сайте УЕФА. В частности, в Белоруссии матч покажет телеканал СТВ, в Казахстане — «Казахстан ТВ».

Финал Евро-2024 — во сколько начнется

Стартовый свисток на стадионе в Берлине прозвучит в 22:00 по московскому времени. С этого момента болельщики смогут следить за противостоянием Испании и Англии за чемпионский титул.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире принимают участие 24 сборные, а команды разбиты на шесть групп. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза. Команда Англии в случае победы станет чемпионом Европы впервые.

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